Saatler sonra ölü bulundu: Sadece makarna yemek istemişti!

Bacillus cereus, ısıya dayanıklı bir bakteri olarak biliniyor ve özellikle makarna, pilav gibi nişastalı gıdalarda ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu bakteri, toksin üretimi ile "kızarmış pirinç sendromu" olarak bilinen zehirlenmelere sebep olabilir. 2008 yılında Journal of Clinical Microbiology dergisinde yayımlanan bir araştırma, benzer bir vakanın ölümle sonuçlandığını ortaya koymuştu.

Yemekleri Güvenle Saklamanın Püf Noktaları

Gıda güvenliği uzmanları, pişmiş yemeklerin en fazla iki saat oda sıcaklığında tutulmasını ve hemen soğutulmasını öneriyor. Özellikle bozulmaya müsait çiğ ve pişmiş gıdalar şu kurallara uygun şekilde saklanmalı:

Et ve Balık: Pişirildikten sonra en geç iki gün içinde tüketilmeli ya da dondurulmalı.

Pirinç ve Makarna: Pişirildikten sonra hızla soğutulmalı ve buzdolabında muhafaza edilmeli.

Sebze ve Süt Ürünleri: İki saatten fazla dışarıda bekletilmemeli.