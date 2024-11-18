Oyuncu Tolga Sarıtaş’tan itiraf üstüne itiraf: Söz dizisi yerine yanlışlıkla Erkenci Kuş setine gittim...

YANLIŞ SETE GİTTİ

Programda sadece romantik anılardan bahsetmeyen Tolga Sarıtaş, aynı zamanda başından geçen eğlenceli bir olayı da anlattı. Söz dizisinde rol aldığı dönemde bir sabah sette yaşadığı karışıklık, oyuncunun ne kadar doğal ve mütevazı bir karaktere sahip olduğunu gösterdi. Olayı şu sözlerle anlattı:

"Söz seti diyerek başka bir sete gittim. Arabadan indiğimde kimse beni almıyordu, çay ocağındaki adamlara 'günaydın' dedim. Ama oradaki insanlar bana şok bir şekilde bakıyordu. Sonra yürürken etrafımdaki insanların durup bana bakmaya başladığını fark ettim. O an birden fark ettim ki yanlış sete gelmişim. Arabama binip başka bir sokakta devam ettim."

Yanlışlıkla Erkenci Kuş dizisinin setine giden Sarıtaş, kimseye çaktırmadan setten ayrılmayı başarmış. İzleyenler, bu anıya hem güldü hem de oyuncunun sempatikliğine bir kez daha hayran kaldı.