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Oyuncu Tolga Sarıtaş'tan itiraf üstüne itiraf: Söz dizisi yerine yanlışlıkla Erkenci Kuş setine gittim...

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, katıldığı bir programda eşi Zeynep Mayruk ile ilgili samimi açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu. Sarıtaş, eşinin gülüşüne yaptığı küçük bir iltifatla kendisini etkilediğini ifade ederek romantik sözleriyle dikkat çekti. Programda ayrıca, sette yaşadığı komik bir anısını da anlatarak hayranlarını güldürdü.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 20:56 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 20:56
Oyuncu Tolga Sarıtaş’tan itiraf üstüne itiraf: Söz dizisi yerine yanlışlıkla Erkenci Kuş setine gittim...

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Televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Tolga Sarıtaş, katıldığı bir programda kariyerine dair eğlenceli bir anısını paylaştı. Sarıtaş, Söz dizisi için yola çıktığı bir gün yanlışlıkla başka bir dizinin setine giderek yaşadığı şaşkın anları anlattı. Bu komik hikâye, izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

TOLGA SARITAŞ'TAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR: "O HAREKETİNE ERİYORUM"

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, İbrahim Selim'in popüler YouTube programı İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu ve hem gülüşüyle ilgili aldığı iltifatlar hem de yaşadığı komik bir anısıyla gündeme damga vurdu. Ünlü oyuncunun, eşi Zeynep Mayruk ile ilgili söylediği romantik sözler, hayranlarının büyük ilgisini çekti.

"GÜLÜŞÜMLE İLGİLİ İLTİFAT ALIYORUM"

Birçok başarılı projede yer alan ve son olarak Teşkilat dizisinde 'Altay Yalçındağ' karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, programda yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. İbrahim Selim'in "Sence günde kaç kez gülüşünle ilgili iltifat alıyorsun?" sorusuna yanıt verirken eşi Zeynep Mayruk ile arasında geçen tatlı bir anıyı paylaştı. Sarıtaş, şunları söyledi:

"Gülüşümle ilgili iltifat alıyorum genelde. Ama çok yakın arkadaşlar arasında kahkahalarla, katıla katıla gülerken Zeynep kulağıma eğilip 'Ne güzel gülüyorsun' diyor. Orada eriyorum yani."

YANLIŞ SETE GİTTİ

Programda sadece romantik anılardan bahsetmeyen Tolga Sarıtaş, aynı zamanda başından geçen eğlenceli bir olayı da anlattı. Söz dizisinde rol aldığı dönemde bir sabah sette yaşadığı karışıklık, oyuncunun ne kadar doğal ve mütevazı bir karaktere sahip olduğunu gösterdi. Olayı şu sözlerle anlattı:

"Söz seti diyerek başka bir sete gittim. Arabadan indiğimde kimse beni almıyordu, çay ocağındaki adamlara 'günaydın' dedim. Ama oradaki insanlar bana şok bir şekilde bakıyordu. Sonra yürürken etrafımdaki insanların durup bana bakmaya başladığını fark ettim. O an birden fark ettim ki yanlış sete gelmişim. Arabama binip başka bir sokakta devam ettim."

Yanlışlıkla Erkenci Kuş dizisinin setine giden Sarıtaş, kimseye çaktırmadan setten ayrılmayı başarmış. İzleyenler, bu anıya hem güldü hem de oyuncunun sempatikliğine bir kez daha hayran kaldı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un Aşkı

Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz haziran ayında tasarımcı Zeynep Mayruk ile Alaçatı'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girmişti. Çift, uyumlu ve mutlu halleriyle sosyal medyada büyük beğeni topluyor. Sarıtaş'ın programdaki açıklamaları, ikilinin arasındaki güçlü bağın bir göstergesi oldu.

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