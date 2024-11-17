Muazzez İlmiye Çığ kimdir, neden vefat etti? İlk kadın Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ nereli, hastalığı neydi? 110 yaşında...

Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında aramızdan ayrıldı. Sümer tabletlerini yorumlamadaki katkılarıyla hafızalarda yer eden Çığ hakkında birçok detay merak ediliyor. İşte Muazzez İlmiye Çığ'ın hayatı...
Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında aramızdan ayrıldı. Sümer tabletlerini yorumlamadaki katkılarıyla hafızalarda yer eden Çığ hakkında birçok detay merak ediliyor. İşte Muazzez İlmiye Çığ'ın hayatı...
Türkiye'nin İlk Kadın Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ Hayatını Kaybetti
Sümeroloji alanındaki katkılarıyla tanınan Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayata veda etti. Çığ'ın vefatı, bağlı olduğu Kaynak Yayınları tarafından duyuruldu.
Yayınlanan mesajda, "Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.
1914 yılında Bursa'da dünyaya gelen Muazzez İlmiye Çığ, Türkiye'nin ilk kadın Sümeroloğu olarak biliniyor. 1919'da, beş yaşındayken, Yunan Ordusu'nun İzmir işgali sırasında, öğretmen olan babası ailesini Çorum'a taşıdı. Çığ burada ilköğrenimini tamamladı ve Fransızca ile keman dersleri aldı. 1926'da Bursa Kız Muallim Mektebi'ne girdi ve 1931'de mezun oldu.
1936'da Ankara Üniversitesi'nde Hititoloji bölümünde eğitimine başladı ve 1940'ta mezun oldu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde çalışmaya başlayan Çığ, Sümer, Asur ve Hitit uygarlıkları üzerine uzmanlaştı. Özellikle Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayınlanmasında önemli katkılarda bulundu.
Muazzez İlmiye Çığ'ın en önemli eserlerinden biri, Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayınlanması üzerine yaptığı çalışmalardır. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yıllarca görev yapan Çığ, Sümer, Akad ve Hitit tabletleri üzerine yaptığı detaylı araştırmalarla hem Türk hem de dünya tarihine önemli katkılar sağladı.
MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ NEDEN VEFAT ETTİİ?
Çığ'ın hastalığı ve ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyada ünlü sümeroloğun 110 yaşında olması sebebiyle ölüm sebebininb de yaşlılık olduğu tahmin ediliyor.