Muazzez İlmiye Çığ kimdir, neden vefat etti? İlk kadın Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ nereli, hastalığı neydi? 110 yaşında...

📜 Muazzez İlmiye Çığ Kimdir?

1914 yılında Bursa'da dünyaya gelen Muazzez İlmiye Çığ, Türkiye'nin ilk kadın Sümeroloğu olarak biliniyor. 1919'da, beş yaşındayken, Yunan Ordusu'nun İzmir işgali sırasında, öğretmen olan babası ailesini Çorum'a taşıdı. Çığ burada ilköğrenimini tamamladı ve Fransızca ile keman dersleri aldı. 1926'da Bursa Kız Muallim Mektebi'ne girdi ve 1931'de mezun oldu.

1936'da Ankara Üniversitesi'nde Hititoloji bölümünde eğitimine başladı ve 1940'ta mezun oldu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde çalışmaya başlayan Çığ, Sümer, Asur ve Hitit uygarlıkları üzerine uzmanlaştı. Özellikle Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayınlanmasında önemli katkılarda bulundu.

Muazzez İlmiye Çığ'ın en önemli eserlerinden biri, Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayınlanması üzerine yaptığı çalışmalardır. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yıllarca görev yapan Çığ, Sümer, Akad ve Hitit tabletleri üzerine yaptığı detaylı araştırmalarla hem Türk hem de dünya tarihine önemli katkılar sağladı.