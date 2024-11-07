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85'lik usta oyuncuyu gören inanamıyor: Yeşilçam’ın efsane kötü kadını Lale Belkıs’ın son hali şaşırttı!

Yeşilçam sinemasının efsane isimlerinden Lale Belkıs, sosyal medyanın gündeminde! 85 yaşındaki usta oyuncu, yılların kendisinde bıraktığı izlerle tekrar gündeme geldi. Türkiye'nin ilk mankenlerinden biri olan sanatçının değişimi, büyük ilgiyle takip ediliyor.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 22:54 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 08:23
85’lik usta oyuncuyu gören inanamıyor: Yeşilçam’ın efsane kötü kadını Lale Belkıs’ın son hali şaşırttı!

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Yeşilçam sinemasının efsane isimlerinden Lale Belkıs, sık sık sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. 85 yaşındaki usta oyuncu, yılların kendisinde bıraktığı izlerle tekrar gündeme geldi. Şimdilerde sakin bir hayat yaşayan usta oyuncunun son hali ise sık sık merak ediliyor Türkiye'nin ilk mankenlerinden biri olan sanatçının değişimi, büyük ilgiyle takip ediliyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

YEŞİLÇAM'IN EFSANE KÖTÜ KADINI LALE BELKIS'IN DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

85 yaşındaki usta oyuncu ve Türkiye'nin ilk mankenlerinden olan Lale Belkıs, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Yeşilçam'ın kötü kadını olarak hafızalara kazınan Belkıs'ın son hali, sosyal medyada büyük bir merakla takip ediliyor. Belkıs'ın, yıllara meydan okuyan güzelliği ve değişimi, hayranlarını hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı.

Sanat hayatına oyunculukla değil mankenlikle adım atan Lale Belkıs, zamanında gelen oyunculuk tekliflerine "hayır" demişti. Ancak tiyatrocu Lale Oraloğlu'nun daveti üzerine 1960'ta sahneye çıkarak "Evlilik Dolabı" adlı oyunda İsveçli kadın karakterini canlandırarak oyunculuğa adım attı. Belkıs, yıllarca Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı "kötü kadın" karakterleriyle hatırlanırken, aslında bu rollerin onu tam olarak yansıtmadığını sık sık ifade etti.

Hülya Koçyiğit'in sunduğu programa katılarak eski günlerini anlatan Lale Belkıs, "Lale" isminin hikayesini de paylaştı. Bir gemi yolculuğu sırasında gazeteci Hakkı Devrim'in kendisine "Sen lale gibisin" diyerek bu adı verdiğini anlattı. O günden sonra Belkıs ismiyle tanınmaya başlasa da "Lale" ismi, onun sahne adı olarak kaldı.

Lale Belkıs'ın son haliLale Belkıs'ın son hali

Hayranları Onu Sosyal Medyada Arıyor

Günümüzde hayranları tarafından sosyal medyada sıkça araştırılan Lale Belkıs'ın son hali büyük beğeni topluyor. Estetik operasyonlara karşı bir duruş sergileyen Belkıs, yılların fiziksel değişimlerine doğal bir şekilde meydan okumayı tercih etti. Güzelliğiyle Yeşilçam'ın unutulmaz simalarından olan Belkıs, doğal yaşlanma sürecini bir onur olarak taşıdığını ifade ediyor.

Belkıs, "Yeşilçam'ın kötü kadını" unvanını ise istemediğini dile getirerek, "Ben de sevdim ama siz elimden aldınız" sözleriyle karakterlerinin aslında hep zorlayıcı yönlerini ifade etmişti.

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