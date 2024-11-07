85’lik usta oyuncuyu gören inanamıyor: Yeşilçam’ın efsane kötü kadını Lale Belkıs’ın son hali şaşırttı!

Hülya Koçyiğit'in sunduğu programa katılarak eski günlerini anlatan Lale Belkıs, "Lale" isminin hikayesini de paylaştı. Bir gemi yolculuğu sırasında gazeteci Hakkı Devrim'in kendisine "Sen lale gibisin" diyerek bu adı verdiğini anlattı. O günden sonra Belkıs ismiyle tanınmaya başlasa da "Lale" ismi, onun sahne adı olarak kaldı.

Lale Belkıs'ın son hali Hayranları Onu Sosyal Medyada Arıyor Günümüzde hayranları tarafından sosyal medyada sıkça araştırılan Lale Belkıs'ın son hali büyük beğeni topluyor. Estetik operasyonlara karşı bir duruş sergileyen Belkıs, yılların fiziksel değişimlerine doğal bir şekilde meydan okumayı tercih etti. Güzelliğiyle Yeşilçam'ın unutulmaz simalarından olan Belkıs, doğal yaşlanma sürecini bir onur olarak taşıdığını ifade ediyor.