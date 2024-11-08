Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu’nun paylaşımında ortaya çıktı!

Sosyal medyayı aktif kullanan Emel Müftüoğlu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Yakın dostu ve meslektaşı Sezen Aksu'yla bir araya gelen Müftüoğlu, birlikte çekildikleri pozu övgü dolu sözlerle takipçilerinin beğenisine sundu.

Emel Müftüoğlu (Kaynak: Sosyal medya)

Aksu'nun yaratıcılığını ve sanatın her alanındaki yeteneğini öven Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın; şarkı yapmaktan söz yazmaya, şarkı aranjesinden ayakkabı ve takı tasarımına, dekorasyondan hiç düşünülmemiş teknolojik buluşlara... Hangi birini sayayım ki?"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olarak bilerce yorum ve beğeni aldı.

Emel Müftüoğlu - Sezen Aksu (Kaynak: Sosyal medya)

İşte Sezen Aksu ile Emel Müftüoğlu'nun o pozu...