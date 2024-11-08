Sıkı ve diri cildinin sırrı meğer buymuş: Çağla Şikel de Canan Hoca’yı dinlemiş!

CİLT YENİLENMESİNDE KELLE PAÇA ÇORBASI
Canan Karatay'ın da genç görünüm için önerdiği kelle paça çorbası, kolajen açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Yaşlanma sürecinde cilt hücrelerinin yenilenme hızı yavaşlar ve elastikiyet kaybı nedeniyle kırışıklıklar oluşmaya başlar. Çevresel faktörler de bu süreci hızlandırırken, vücudu içeriden beslemek oldukça önemlidir. Kolajen, cilt dokusunu destekleyerek sıkı ve diri bir görünüm sağlar. Şikel'in güzelliğinin sırrı olarak nitelendirdiği kelle paça çorbası, düzenli tüketildiğinde cilt sarkmalarını ve çatlakları da azaltma potansiyeline sahiptir.
DOĞAL ANTİBİYOTİK ETKİSİ
Kelle paça çorbası, içerisine eklenen limon, sarımsak ve sirke ile tam bir antibiyotik kaynağına dönüşür. Bu kombinasyon sayesinde vücutta bakteri ve enfeksiyonları temizleyen çorba, bağışıklık sistemini güçlendirir. Karatay, bu çorbanın düzenli tüketilmesinin bağışıklığı artırarak hastalıklara karşı koruma sağladığını belirtmiştir.