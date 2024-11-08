SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Sıkı ve diri cildinin sırrı meğer buymuş: Çağla Şikel de Canan Hoca’yı dinlemiş!

Çağla Şikel'in sıkı ve canlı cildinin sırrı ortaya çıktı! Canan Karatay'ın doğal ve sağlıklı yaşam önerilerine uyan Şikel, güzellik sırlarında da Karatay'dan ilham alıyor. 2019 yılında katıldığı bir söyleşide gençlik sırrını açıklayan Şıkel büyük ilgi çekmişti. İşte ünlü ismin Canan Hoca'dan öğrendiği cilt bakımı detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 08:33 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 08:30
Sıkı ve diri cildinin sırrı meğer buymuş: Çağla Şikel de Canan Hoca’yı dinlemiş!

İşte Canan Karatay'ın cilt sırlarına kulak veren ünlülerden biri de Çağla Şikel oldu! Ünlü manken ve sunucu, sağlıklı ve diri cildinin ardındaki sırrın Canan Karatay'ın önerilerine dayanmasıyla dikkat çekiyor. Peki, Şikel'in vazgeçilmez cilt rutini nelerden oluşuyor?

Sıkı ve diri cildinin sırrı meğer buymuş: Çağla Şikel de Canan Hoca’yı dinlemiş!

CİLT YENİLENMESİNDE KELLE PAÇA ÇORBASI

Canan Karatay'ın da genç görünüm için önerdiği kelle paça çorbası, kolajen açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Yaşlanma sürecinde cilt hücrelerinin yenilenme hızı yavaşlar ve elastikiyet kaybı nedeniyle kırışıklıklar oluşmaya başlar. Çevresel faktörler de bu süreci hızlandırırken, vücudu içeriden beslemek oldukça önemlidir. Kolajen, cilt dokusunu destekleyerek sıkı ve diri bir görünüm sağlar. Şikel'in güzelliğinin sırrı olarak nitelendirdiği kelle paça çorbası, düzenli tüketildiğinde cilt sarkmalarını ve çatlakları da azaltma potansiyeline sahiptir.

Sıkı ve diri cildinin sırrı meğer buymuş: Çağla Şikel de Canan Hoca’yı dinlemiş!

DOĞAL ANTİBİYOTİK ETKİSİ

Kelle paça çorbası, içerisine eklenen limon, sarımsak ve sirke ile tam bir antibiyotik kaynağına dönüşür. Bu kombinasyon sayesinde vücutta bakteri ve enfeksiyonları temizleyen çorba, bağışıklık sistemini güçlendirir. Karatay, bu çorbanın düzenli tüketilmesinin bağışıklığı artırarak hastalıklara karşı koruma sağladığını belirtmiştir.

SON DAKİKA