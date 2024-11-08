Sıkı ve diri cildinin sırrı meğer buymuş: Çağla Şikel de Canan Hoca’yı dinlemiş!

İşte Canan Karatay 'ın cilt sırlarına kulak veren ünlülerden biri de Çağla Şikel oldu! Ünlü manken ve sunucu, sağlıklı ve diri cildinin ardındaki sırrın Canan Karatay'ın önerilerine dayanmasıyla dikkat çekiyor. Peki, Şikel'in vazgeçilmez cilt rutini nelerden oluşuyor?

CİLT YENİLENMESİNDE KELLE PAÇA ÇORBASI

Canan Karatay'ın da genç görünüm için önerdiği kelle paça çorbası, kolajen açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Yaşlanma sürecinde cilt hücrelerinin yenilenme hızı yavaşlar ve elastikiyet kaybı nedeniyle kırışıklıklar oluşmaya başlar. Çevresel faktörler de bu süreci hızlandırırken, vücudu içeriden beslemek oldukça önemlidir. Kolajen, cilt dokusunu destekleyerek sıkı ve diri bir görünüm sağlar. Şikel'in güzelliğinin sırrı olarak nitelendirdiği kelle paça çorbası, düzenli tüketildiğinde cilt sarkmalarını ve çatlakları da azaltma potansiyeline sahiptir.