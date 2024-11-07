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Gökçe Bahadır’dan dikkat çeken açıklamalar: Kendi mutsuz olan başkasını mutlu edemez

Emir Ersoy ile 2022 yılında dünyaevine giren Gökçe Bahadır, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. “Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor” diyen Bahadır, mutluluk üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 16:50 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 16:50
Gökçe Bahadır’dan dikkat çeken açıklamalar: Kendi mutsuz olan başkasını mutlu edemez

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Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Mutluluk üzerine dikkat çeken ifadeler kullanan Bahadır, kısa sürede gündem oldu.

Gökçe Bahadır (Kaynak: Sosyal medya)Gökçe Bahadır (Kaynak: Sosyal medya)

Ünlü oyuncu, "Kötü hissettiğim zamanlarda bile kendimi bırakmıyor, zorluyor ve kendimi motive etme ihtiyacı duyuyorum, en büyük motivasyonlarımdan biri de başkalarını da mutlu etmek" dedi.

Bahadır, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanın kendi başına da mutlu olabilmesi, bu mutluluğun bir işe, ilişkiye ya da herhangi bir şeye bağlı olmaması çok önemli. Kendi mutsuz olan birinin başka bir kişiyi mutlu edecebileceğini düşünmüyorum. Önceliğimiz, bu dönemde ne kadar olabiliyorsa, mutlu olmaya ve etmeye çalışmak olmalı."

Gökçe Bahadır (Kaynak: Sosyal medya)Gökçe Bahadır (Kaynak: Sosyal medya)

Kadın-erkek ilişkilerine dair de konuşan Bahadır, "Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor. O zaman, aynı şekilde güçlü erkekler de lazım. Kadınlar güçlenirken erkekler de oldukları yerde saymamalı. Onların da kendilerini yetiştirmeleri, eğitmeleri lazım" şeklinde konuştu.

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