Murat Göğebakan eşi kimdir? 11 yıl evli kaldığı Sema Bekmez kimdir, kaç yaşında? Murat Göğebakan’ın hayat hikayesi

Müzik kariyerinde rock ve Anadolu rock türlerine damgasını vuran Murat Göğebakan, genç yaşta aramızdan ayrılarak sevenlerini yasa boğmuştu. Bu akşam yayınlanacak filmle birlikte, sanatçının hayatı, şarkıları ve ölümüne dair detaylar yeniden gündemde. Göğebakan'ın eşi kimdir, ne zaman vefat etti, kaç yaşındaydı gibi sorular izleyiciler tarafından araştırılıyor.
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SEMA BEKMEZ KİMDİR?
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Sema Bekmez'in mesleği oyuncu menajeri olduğu biliniyor.
Sema Bekmez ile Murat Göğebakan 2000 yılında evlendi. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son buldu. Çiftin bu evlilikten Bülent isminde bir oğlu vardır.
Murat Göğebakan ve eşi
MURAT GÖĞEBAKAN VE SEMA BEKMEZ NEDEN AYRILDI?
Sema Bekmez ile Murat Göğebakan'ın boşanma sebebinin ihanet olduğu iddia edildi. Ünlü şarkıcı, kendisinin aldatıldığını öne sürdü ve eşine boşanma davası açtı. Murat Göğebakan'ın Sema Bekmez'den boşanmasının sebebi ise kendisinden 20 yaş küçük basketbolcu Doğan Deniz Yiğit ile çıktığı gece turu olduğu öne sürüldü. Ünlü şarkıcı Murat Göğebakan'ın annesi Hatice Göğebakan, oğlunun 2014 yılında vefat etmesinden sonra boşanma konusuna ilişkin açıklama yaptı.
Anne Hatice Göğebakan şu ifadeleri kullandı:
"Oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi, eşi Sema Bekmez'in hasta yatağında ihanetini öğrenince tedaviyi reddetti ölümü seçti"