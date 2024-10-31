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Murat Göğebakan eşi kimdir? 11 yıl evli kaldığı Sema Bekmez kimdir, kaç yaşında? Murat Göğebakan'ın hayat hikayesi

ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan "Kalbim Yaralı" filmi, müzik dünyasının önemli isimlerinden Murat Göğebakan'ın hayatını anlatıyor. İlk kez televizyon izleyicisiyle buluşacak olan bu yapım, sanatçının müziğe ve hayata olan bakış açısını yansıtıyor. "Ay Yüzlüm" ve "Vurgunum" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Göğebakan'ın biyografisi, hayatının detaylarına dair merak uyandırıyor.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 21:39 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 21:39
Murat Göğebakan eşi kimdir? 11 yıl evli kaldığı Sema Bekmez kimdir, kaç yaşında? Murat Göğebakan’ın hayat hikayesi

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Müzik kariyerinde rock ve Anadolu rock türlerine damgasını vuran Murat Göğebakan, genç yaşta aramızdan ayrılarak sevenlerini yasa boğmuştu. Bu akşam yayınlanacak filmle birlikte, sanatçının hayatı, şarkıları ve ölümüne dair detaylar yeniden gündemde. Göğebakan'ın eşi kimdir, ne zaman vefat etti, kaç yaşındaydı gibi sorular izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

SEMA BEKMEZ KİMDİR?
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Sema Bekmez'in mesleği oyuncu menajeri olduğu biliniyor.

Sema Bekmez ile Murat Göğebakan 2000 yılında evlendi. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son buldu. Çiftin bu evlilikten Bülent isminde bir oğlu vardır.

Murat Göğebakan ve eşiMurat Göğebakan ve eşi

MURAT GÖĞEBAKAN VE SEMA BEKMEZ NEDEN AYRILDI?

Sema Bekmez ile Murat Göğebakan'ın boşanma sebebinin ihanet olduğu iddia edildi. Ünlü şarkıcı, kendisinin aldatıldığını öne sürdü ve eşine boşanma davası açtı. Murat Göğebakan'ın Sema Bekmez'den boşanmasının sebebi ise kendisinden 20 yaş küçük basketbolcu Doğan Deniz Yiğit ile çıktığı gece turu olduğu öne sürüldü. Ünlü şarkıcı Murat Göğebakan'ın annesi Hatice Göğebakan, oğlunun 2014 yılında vefat etmesinden sonra boşanma konusuna ilişkin açıklama yaptı.

Anne Hatice Göğebakan şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi, eşi Sema Bekmez'in hasta yatağında ihanetini öğrenince tedaviyi reddetti ölümü seçti"

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

SEMA BEKMEZ NEDEN ÖLDÜ?

Sema Bekmez, Murat Göğebakan'ın vefatının ardından gözlerden uzak bir hayat sürdü. Bekmez, 6 Kasım 2020 tarihinde şeker komasına girerek 51 yaşında hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu, Sema Bekmez'in kesin ölüm nedenini "kalp damar yetmezliği" olarak açıkladı.

MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR?

9 Ekim 1968 Adana doğumlu Murat Göğebakan baba tarafından Malatya Darendelidir. Almanya'da çalışan anne ve babası ile birlikte Almanya ve Türkiye arasında çocukluk dönemini geçiren Göğebakan, İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. Ardından 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Mezuniyetinden sonra bir müddet Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak yer aldı. 1995 yılında İstanbul'a geldi. 1996 yılında Ben Sana Aşık Oldum isimli albümünü çıkardı. Yılın şarkısı, en iyi söz, en iyi beste gibi birçok ödüle layık görülen ilk albümü ardından Sen Rahatına Bak, Tek Suçum Seni Sevmekmiş ve Merhaba isimli albümlerini çıkardı.

Murat GöğebakanMurat Göğebakan

MURAT GÖĞEBAKAN NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süre kanser (lösemi) tedavisi gören Murat Göğebakan, 24 Temmuz 2014 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 31 Temmuz 2014 tarihinde öldü. Göğebakan'ın mezarı Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda bulunur.

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