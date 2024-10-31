Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer’den korkutan haber! “Ayağımın kesilme riski var”

1967 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında birinci olan ve henüz 14 yaşındayken şöhretin kapılarını aralayan Serpil Örümcer 'e bacaklarının uzunluğu nedeniyle 'Bayan bacak' lakabı takıldı.

Yeşilçam yıldızı, bu kez korkutan bir haberle gündeme geldi. Örümcer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda talihsiz bir kaza geçirdiğini dile getirerek "Ayağımın kesilme riski var" dedi.