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Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer’den korkutan haber! “Ayağımın kesilme riski var”

Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan ve 'bayan bacak' lakabıyla hafızalara kazınan Serpil Örümcer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. Talihsiz bir kaza geçirdiğini dile getiren Yeşilçam yıldızı, "Ayağımın kesilme riski var" diyerek yardım istedi.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 12:21 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 12:21
Yeşilçam’ın Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den korkutan haber! Ayağımın kesilme riski var

1967 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında birinci olan ve henüz 14 yaşındayken şöhretin kapılarını aralayan Serpil Örümcer'e bacaklarının uzunluğu nedeniyle 'Bayan bacak' lakabı takıldı.

Yeşilçam’ın Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den korkutan haber! Ayağımın kesilme riski var

Dillere destan güzelliği ve bayan bacak' lakabıyla hafızalara kazınan Serpil Örümcer, açıklamalarıyla zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.

Yeşilçam’ın Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den korkutan haber! Ayağımın kesilme riski var

Yeşilçam yıldızı, bu kez korkutan bir haberle gündeme geldi. Örümcer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda talihsiz bir kaza geçirdiğini dile getirerek "Ayağımın kesilme riski var" dedi.

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