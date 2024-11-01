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Enis Arıkan “Ömür boyu saklayacağım” deyip Metin Arolat'la olan anısını anlattı!

Enis Arıkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda geçen eylül ayında aramızdan ayrılan Metin Arolat ile ilgili bir anısını paylaştı. İşte “Ömür boyu saklayacağım” diyen Enis Arıkan’ın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 16:47 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 16:55
Enis Arıkan Ömür boyu saklayacağım deyip Metin Arolat’la olan anısını anlattı!

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Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, geçtiğimiz eylül ayında sahne aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

52 yaşında hayatını kaybeden Arolat'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimler acı haberin ardından yaptıkları paylaşımlarla yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Arolat'ın vefatının ardından yakın arkadaşı Enis Arıkan'dan da duygusal bir paylaşım geldi. Gözlük anısını anlatan Enis Arıkan "Gözlüğün ne kadar güzel demiştim. Çıkarıp bana hediye etmişti Metin Arolat. Ömür boyu saklayacağım nur içinde yat" ifadelerini kullandı.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

İşte o paylaşım...

"Ömür boyu saklayacağım"

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