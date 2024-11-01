Enis Arıkan “Ömür boyu saklayacağım” deyip Metin Arolat'la olan anısını anlattı!

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, geçtiğimiz eylül ayında sahne aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(Kaynak: Sosyal medya)

52 yaşında hayatını kaybeden Arolat'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimler acı haberin ardından yaptıkları paylaşımlarla yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

(Kaynak: Sosyal medya)

Arolat'ın vefatının ardından yakın arkadaşı Enis Arıkan'dan da duygusal bir paylaşım geldi. Gözlük anısını anlatan Enis Arıkan "Gözlüğün ne kadar güzel demiştim. Çıkarıp bana hediye etmişti Metin Arolat. Ömür boyu saklayacağım nur içinde yat" ifadelerini kullandı.

(Kaynak: Sosyal medya)

İşte o paylaşım...