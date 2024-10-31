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MasterChef 2021 yarışmacısı Azize Polat'ı gören şok geçiriyor! Tam 46 kilo verdi bambaşka biri oldu

Azize Polat, MasterChef Türkiye’deki başarısının yanı sıra, geçirdiği fiziksel değişimle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hem kariyeri hem de yeni imajıyla, gastronomi dünyasında ve sosyal medyada kendine sağlam bir yer edinen Azize’nin gelecekteki projeleri merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 18:23 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 18:23
MasterChef 2021 yarışmacısı Azize Polat’ı gören şok geçiriyor! Tam 46 kilo verdi bambaşka biri oldu

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MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonuna katılan Azize Polat, geçtiğimiz hafta yarışmaya konuk olarak geri döndü. İzleyiciler, Azize'nin o günden bugüne geçirdiği değişimle ilgili şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN BAŞARILI YOLU

2018 yılından bu yana TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye, Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışması olma unvanını elinde tutuyor. Yarışmacılar, sadece mutfak becerilerini sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda geniş kitleler tarafından tanınan birer ünlü haline geliyorlar. Yarışmanın ardından birçok katılımcı, kendi restoranlarını açarak gastronomi dünyasında önemli bir yer edindi.

Azize Polat'ın zayıf haliAzize Polat'ın zayıf hali

AZİZE POLAT'IN YARIŞMADAKİ GELİŞİMİ

Azize Polat, MasterChef Türkiye'ye alaylı olarak katılarak kısa sürede izleyicilerin sevgisini kazandı. Program boyunca gösterdiği performans ve yaratıcı yemek sunumları ile dikkat çeken Azize, kendisini sürekli geliştirerek yarışmanın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Yarışmanın ardından, Azize'nin aşçılık kariyerinin yanı sıra, fiziksel değişimi de gündeme geldi. Geçen üç yıl boyunca, Azize'nin hem kilo vermesi hem de estetik değişiklikler yaptırması, sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu.

AZİZE'NİN DEĞİŞİMİ

Azize Polat, yarışmadan sonra 46 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı. Kilo kaybı, onun kendine olan güvenini artırırken, fiziksel görünümünde de önemli farklılıklar yarattı. Azize'nin estetik müdahale olarak burun estetiği, gözaltı ışık dolgusu, dudak dolgusu, çene dolgusu ve botoks yaptırdığı tahmin ediliyor.

Bu değişim, Azize'nin güzelliğini daha da ön plana çıkardı. Kendini daha iyi hissetmek için yaptığı bu hamleler, onun doğal güzelliği ile birleşince dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı.

AZİZE POLAT'IN YENİ İMAJI

Yeni imajıyla gündeme oturan Azize, hem önceki haliyle hem de günümüzdeki görüntüsüyle izleyicilerden tam not almayı başardı. Sosyal medya platformlarında paylaştığı fotoğraflar ve katıldığı etkinlikler ile sıkça adından söz ettiren Azize, estetik değişiminden oldukça memnun görünmekte. Azize'nin değişimi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Azize'nin sosyal medya paylaşımlarındaki pozitif enerjisi, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

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