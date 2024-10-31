MasterChef 2021 yarışmacısı Azize Polat’ı gören şok geçiriyor! Tam 46 kilo verdi bambaşka biri oldu

AZİZE'NİN DEĞİŞİMİ

Azize Polat, yarışmadan sonra 46 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı. Kilo kaybı, onun kendine olan güvenini artırırken, fiziksel görünümünde de önemli farklılıklar yarattı. Azize'nin estetik müdahale olarak burun estetiği, gözaltı ışık dolgusu, dudak dolgusu, çene dolgusu ve botoks yaptırdığı tahmin ediliyor.

Bu değişim, Azize'nin güzelliğini daha da ön plana çıkardı. Kendini daha iyi hissetmek için yaptığı bu hamleler, onun doğal güzelliği ile birleşince dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı.