SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Devlete SGK borcunu ödemeyen CHP'li belediyeler 29 Ekim'de şarkıcıların cebini doldurdu

Türkiye, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 101. yılını kutlarken CHP'li belediyeler şarkıcılara ödedikleri ücretlerle yine tepki çekti. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, Hadise'ye konser için 6 milyon öderken CHP'li Tarsus Belediyesi'nin ise İrem Derici'nin verdiği konser için 3 milyon lirayı kasasından çıkardığı konuşuluyor. Şarkıcılara ödenen bu ücretler sosyal medyada tartışmalara ve tepkilere neden olurken konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, "Sahillerinde balıkların öldüğü, sokakları çöp dağları ile dolu, maaş alamayan işçilerini kapıdan kovan, devlete SGK borcunu bile ödemekten aciz CHP'li belediyelerin bu hovardalığı, son seçimde kendilerine oy verenleri bir hayli pişman etmiş görünüyor." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 11:27 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 11:27
Devlete SGK borcunu ödemeyen CHP’li belediyeler 29 Ekim’de şarkıcıların cebini doldurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 101. yılını kutlarken CHP'li belediyeler şarkıcılara ödedikleri ücretlerle yine tepki çekti. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, Hadise'ye konser için 6 milyon öderken CHP'li Tarsus Belediyesi'nin ise İrem Derici'nin verdiği konser için 3 milyon lirayı kasasından çıkardığı konuşuluyor.

İzmir'de belediye çalışanlarının iş bırakması sonrası kent merkezinde çöp yığınları oluştu. (AA/22 Ağustos 2024)İzmir'de belediye çalışanlarının iş bırakması sonrası kent merkezinde çöp yığınları oluştu. (AA/22 Ağustos 2024)

SGK'YA BORCUNU ÖDEMEYEN BELEDİYELER ŞARKICILARA MİLYONLAR ÖDEDİ
Şarkıcılara ödenen bu ücretler sosyal medyada tartışmalara ve tepkilere neden olurken konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, "Sahillerinde balıkların öldüğü, sokakları çöp dağları ile dolu, maaş alamayan işçilerini kapıdan kovan, devlete SGK borcunu bile ödemekten aciz CHP'li belediyelerin bu hovardalığı, son seçimde kendilerine oy verenleri bir hayli pişman etmiş görünüyor." ifadelerini kullandı.

SGK (AA)SGK (AA)

İşte Yüksel Aytuğ'un 31 Ekim tarihli yazısı:

29 Ekim'de CHP'li belediyeler "Cumhuriyet kutlaması" süsü verilmiş ve Türk bayrağı ile kamufle edilmiş "arpalıkları" konser bahanesiyle yandaş şarkıcılarına bir güzel dağıttılar.

Kapısında işten atılan işçilerin protesto gösterisi yaptığı sahilleri lağım kokan İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediyesi de geçtiğimiz yıllarda İzmir'in kurtuluş yıldönümü gerekçesiyle sadece 1,5 saat süren Tarkan konserine 23,5 milyon, yılbaşındaki Gülşen konserine ise 10,2 milyon lira saçmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim konseri için Hadise'ye 6 milyon lira ödediği de medyada çarşaf çarşaf yer aldı. Tarsus Belediyesi'nin ise İrem Derici'nin verdiği konser için 3 milyon liraya anlaştığı konuşuluyor.

Şarkıcı Hadise (Sosyal medya)Şarkıcı Hadise (Sosyal medya)

Öyle ki, Halk TV'de ana haberi sunan İsmail Küçükkaya bile canlı yayında bu savurganlığı eleştirerek CHP'li belediye başkanlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenecek konserlerle ilgili sanatçıların etkisi altında kaldığını söyledi. Küçükkaya, elinde 20 tane isim olduğunu belirterek yapılan bazı teklifleri de paylaştı.

İrem Derici (Takvim.com.tr/Arşiv)İrem Derici (Takvim.com.tr/Arşiv)

Sahillerinde balıkların öldüğü, sokakları çöp dağları ile dolu, maaş alamayan işçilerini kapıdan kovan, devlete SGK borcunu bile ödemekten aciz CHP'li belediyelerin bu hovardalığı, son seçimde kendilerine oy verenleri bir hayli pişman etmiş görünüyor. O sanatçılara gelince: Aranızdan biri çıkıp da "Ben para karşılığı Cumhuriyet konseri vermeyi zul sayarım. Orkestramı, ışığımı, dekorumu da ben öderim. Ücret istemiyorum" dese ya... Madem Cumhuriyet'e ve Atatürk'e sevdalısınız, belediyelere ihtiyaç duymadan bir stadyumda toplanıp sizi var eden halkınıza, çok sevdiğiniz milletinize "Bu da bizden olsun" deyip ücret almadan, belediyelerin borazanlığına soyunmadan bir bayram konser hediye etsenize...
Nerdeee?..

Kim bu 20 şarkıcı... İsmail Küçükkaya İBB ve ABBye sordu: Hadise ve Ebru Gündeşe ne kadar ödediniz?Kim bu 20 şarkıcı... İsmail Küçükkaya İBB ve ABBye sordu: Hadise ve Ebru Gündeşe ne kadar ödediniz?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP/DEM’li Ahmet Özer tutuklandı! Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandı | Terör soruşturmasının detayları
Narin Güran’ın cansız bedenini günlerce saklamıştı | İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı! Israrla o sözü tekrarladı
Türk Telekom - DİJİTAL FAKS
Seçimlere günler kala ABD’de gündem Biden’ın çöp gafı! Trump sahneye turuncu yelekle çıktı
Galatasaray’da 3 ayrılık!
Başkan Erdoğan’ın ’Kürt’lere çağrısının şifreleri: Terörsüz Türkiye için millet projesi | Beklenen müjde ve Erdoğan’ın duası
Anadolu Ajansı
Beşiktaş’tan çifte transfer!
Kainat iblisi FETO’nun damat çarkı! Şirket evlilikleri ve paraya tapma hevesi... Pasta kavgasındaki haşhaşilerin girift ilişkiler ağı
Fenerbahçe’de 10 numaraya 3 aday!
TUSAŞ saldırısında şoke eden detay! Hain saldırıyı düzenleyen PKK’lının ağabeyi CHP’li belediyede güvenlik amiri çıktı
Türk Telekom - EVİNDE HIZ
Tutuklanan CHP’li Ahmet Özer’in sevk ve karar yazısı! PKK ile hiyerarşik ilişki içinde... Seçimden 2 önce milyonluk para trafiği
ÖZEL | Liverpool’un yıldızı Galatasaray’a geliyor!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Turizmde hedef 61 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar gelir! | Haydarpaşa ve Sirkeci’de sona doğru
SON DAKİKA