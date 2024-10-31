Devlete SGK borcunu ödemeyen CHP’li belediyeler 29 Ekim’de şarkıcıların cebini doldurdu

Türkiye, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 101. yılını kutlarken CHP'li belediyeler şarkıcılara ödedikleri ücretlerle yine tepki çekti. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, Hadise 'ye konser için 6 milyon öderken CHP'li Tarsus Belediyesi'nin ise İrem Derici'nin verdiği konser için 3 milyon lirayı kasasından çıkardığı konuşuluyor.

SGK'YA BORCUNU ÖDEMEYEN BELEDİYELER ŞARKICILARA MİLYONLAR ÖDEDİ Şarkıcılara ödenen bu ücretler sosyal medyada tartışmalara ve tepkilere neden olurken konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, "Sahillerinde balıkların öldüğü, sokakları çöp dağları ile dolu, maaş alamayan işçilerini kapıdan kovan, devlete SGK borcunu bile ödemekten aciz CHP'li belediyelerin bu hovardalığı, son seçimde kendilerine oy verenleri bir hayli pişman etmiş görünüyor." ifadelerini kullandı.

SGK (AA)

İşte Yüksel Aytuğ'un 31 Ekim tarihli yazısı:

29 Ekim'de CHP'li belediyeler "Cumhuriyet kutlaması" süsü verilmiş ve Türk bayrağı ile kamufle edilmiş "arpalıkları" konser bahanesiyle yandaş şarkıcılarına bir güzel dağıttılar.



Kapısında işten atılan işçilerin protesto gösterisi yaptığı sahilleri lağım kokan İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediyesi de geçtiğimiz yıllarda İzmir'in kurtuluş yıldönümü gerekçesiyle sadece 1,5 saat süren Tarkan konserine 23,5 milyon, yılbaşındaki Gülşen konserine ise 10,2 milyon lira saçmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim konseri için Hadise'ye 6 milyon lira ödediği de medyada çarşaf çarşaf yer aldı. Tarsus Belediyesi'nin ise İrem Derici'nin verdiği konser için 3 milyon liraya anlaştığı konuşuluyor.