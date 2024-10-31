Ünlü fenomenin 43 milyon kez izlenen zayıflama sırrı! 96 kilo birden verdi! İlk 30 kiloyu şıp diye eritti

225 kiloya yaklaşan Jeanine Raine , yaşadığı zorlukları ve kilo verme yolculuğunu TikTok ve Instagram üzerinden paylaşarak 43 milyon izleyiciye ulaştı. Raine, hayatında yaptığı değişikliklerle sadece 96 kilo vermekle kalmayıp, aynı zamanda insanlara ilham vererek onların da sağlıklı yaşam için adım atmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Fotoğraflar: Instagram ( Jeanine Raine )

96 KİLO VERDİ! SIRRINI PAYLAŞTI VE 43 MİLYON İZLEYİCİYE ULAŞTI

Hayatında Değişiklik Zamanı Geldi

225 kiloya yaklaşan Jeanine Raine, sürekli ağrı ve kaygı içinde yaşadığı bir dönemde hayatında köklü değişiklikler yapması gerektiğini biliyordu. Öğretmenler, beslenme uzmanları ve çevresindeki insanların sürekli vücut hakkında yaptığı yorumlar, onun kendini ifade etmesini zorlaştırıyordu. Raine, kilo verme yolculuğuna başlamak için ilk adımını attı ve bu süreçte yaşadığı deneyimleri paylaştı.

Duygusal Zorluklarla Baş Etmek

Raine, Today'e verdiği röportajda, "Dünya bana karşı biraz acımasızdı, bu yüzden kendime dönük kaldım. Ama aslında çok iyi, pozitif ve neşeli bir insanım, sadece daha büyük olduğum için sesimin daha az çıktığını hissettim" ifadelerini kullandı. Uçaklarda emniyet kemeri uzatıcı istemek veya restoranlardaki sandalyelere sığıp sığamayacağını kontrol etmek zorunda kalması, ona kaygı ve utanç duygusu yaşatıyordu.