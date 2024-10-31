Yalı Çapkını 81. bölüm 2. fragman: Seyran ve Ferit aşkı yeniden! "Bütün hücrelerinde..."

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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, her hafta olduğu gibi son bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitledi. Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı senaryosu ile izleyiciye duygu dolu anlar yaşatan dizinin yeni fragmanı yayımlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı bu dizi, Ferit ve Seyran'ın ilişkisi etrafında şekillenen olaylarla seyircileri büyülemeye devam ediyor.

(Kaynak: Star TV) Diyar'ın Dedesi Yalıyı Bastı: Büyük Kaos Kapıda Bu hafta Yalı Çapkını dizisinde tansiyon bir hayli yüksek. Yeni bölümde Diyar'ın dedesinin ani baskını yalıda büyük bir kargaşaya sebep oluyor. Dedesi, Diyar'ı yalıdan alarak götürmek isterken yaşanan bu olay, tüm karakterlerin hayatını etkiliyor ve izleyiciler için heyecan dozu giderek artıyor.