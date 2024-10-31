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34'lük güzel oyuncunun en çok tükettiği 3 besin: 6 aylık hamile Margot Robbie zayıflık sırrını açıkladı!

Margot Robbie'nin Barbie filmindeki etkileyici görünümü, sadece yeteneğiyle değil, sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla da dikkat çekiyor. Londra merkezli cilt bakım uzmanı Jasmina Vico geçtiğimiz aylarda verdiği bir rörportajda Robbie'nin cildinin ve sağlığının korunması için fermente gıdalar, organik devedikeni çayı ve bol miktarda meyve tükettiğini belirtiyor.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 08:08 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 08:08
34’lük güzel oyuncunun en çok tükettiği 3 besin: 6 aylık hamile Margot Robbie zayıflık sırrını açıkladı!

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Margot Robbie'nin Barbie filmindeki etkileyici görünümü, sadece yeteneğiyle değil, sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla da dikkat çekiyor. Londra merkezli cilt bakım uzmanı Jasmina Vico'nun açıklamalarına göre, Robbie, cildinin ve sağlığının korunması için fermente gıdalar, organik devedikeni çayı ve bol miktarda meyve tüketiyor. İşte Robbie'nin Barbie vücuduna ulaşmak için tercih ettiği besinler ve sağlık yararları...

Fotoğraflar: XFotoğraflar: X

Margot Robbie'nin Diyeti

Margot, özellikle film rolleri için diyetinde bazı değişiklikler yapıyor. Fast food, şekerli içecekler ve çikolatadan uzak duruyor, ama arada bir şarap içiyor. Kahvaltıda yulaf lapası ve yeşil smoothie, öğle yemeğinde ise limonlu tavuk ve salata yiyor. Akşam yemeklerinde balık ve sebzeli yemekler tercih ediyor.

Margot, beslenme konusunda aşırı katı kurallar koymuyor. Bazen hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri yemekten de çekinmiyor.

Kahvaltı

Margot, kahvaltıda genellikle yulaf lapası ve yaban mersini tüketiyor. Ayrıca, yeşil elma ve karalahanadan yapılmış bir smoothie içiyor. Bu sağlıklı kahvaltı, güne enerjik başlamasına yardımcı oluyor.

Öğle Yemeği

Margot, öğle yemeklerinde protein ağırlıklı besleniyor. Tavuk göğsü, uskumru ve kahverengi pirinç gibi yiyecekleri tercih ediyor. Yanında bolca su içeriği olan domates ve salatalık gibi sebzeler tüketiyor.

Akşam Yemeği

Akşamları ton balığı ve tatlı patates tercih eden Margot, bu yemeklerin protein açısından zengin olmasına dikkat ediyor. Ayrıca pirinç eriştesi ve sebze güveci de tercih ettiği yemekler arasında.

Margot Robbie'nin Egzersiz Rutini

Robbie, farklı roller için değişik egzersizler yapıyor. "Ben, Tonya" filminde paten hareketlerini öğrenmek için yoğun bir antrenman programına katıldı. "Suicide Squad" filminde ise boks yaparak güçlendi. Barbie rolünde ise patenle kardiyo yaparak formunu korudu.

MARGOT ROBBİE ÖRNEK DİYET LİSTESİ

🌅 Kahvaltı

🥣 Yulaf ezmesi + süt 🥛 veya yoğurt 🍶

🍓 Birkaç çilek veya meyve dilimi

🕒 Ara Öğün

🍏 1 yeşil elma veya bir avuç badem 🌰

🥗 Öğle Yemeği

🍗 Izgara tavuk veya balık 🐟

🥗 Yeşil salata (limonlu zeytinyağı soslu 🫒🍋)

🕔 Akşam Yemeği

🥄 Sebze çorbası veya sebzeli bir tabak 🥦

MARGOT ROBBIE'NİN&NBSP; EN ÇOK TÜKETTİĞİ BESİNLER

Fermente Gıdalar

Robbie, lahana turşusu, kimchi ve kefir gibi fermente gıdalar tüketiyor. Bu gıdalar, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu destekleyen probiyotikler içerir. Fermente gıdalar, sindirim sorunlarını azaltabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

Sürekli Çilek Tüketimi

Robbie'nin düzenli olarak çilek yediği biliniyor. Çilek, potasyum, magnezyum, C ve K vitaminleri açısından zengindir ve cilt sağlığını koruyan antioksidanlar içerir. Bu meyve, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Organik Devedikeni Çayı

Robbie, organik devedikeni çayı da tüketiyor. Bu çay, karaciğer sağlığını destekleme potansiyeli ile biliniyor. Süt devedikeni, hücreleri toksinlerden koruyarak karaciğerin rejenerasyonuna yardımcı olabilir. Ayrıca, antioksidan özellikleri ile vücuttaki oksidatif stresi azaltabilir.

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