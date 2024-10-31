34’lük güzel oyuncunun en çok tükettiği 3 besin: 6 aylık hamile Margot Robbie zayıflık sırrını açıkladı!

Margot Robbie'nin Egzersiz Rutini
Robbie, farklı roller için değişik egzersizler yapıyor. "Ben, Tonya" filminde paten hareketlerini öğrenmek için yoğun bir antrenman programına katıldı. "Suicide Squad" filminde ise boks yaparak güçlendi. Barbie rolünde ise patenle kardiyo yaparak formunu korudu.
MARGOT ROBBİE ÖRNEK DİYET LİSTESİ
🌅 Kahvaltı
🥣 Yulaf ezmesi + süt 🥛 veya yoğurt 🍶
🍓 Birkaç çilek veya meyve dilimi
🕒 Ara Öğün
🍏 1 yeşil elma veya bir avuç badem 🌰
🥗 Öğle Yemeği
🍗 Izgara tavuk veya balık 🐟
🥗 Yeşil salata (limonlu zeytinyağı soslu 🫒🍋)
🕔 Akşam Yemeği
🥄 Sebze çorbası veya sebzeli bir tabak 🥦
MARGOT ROBBIE'NİN&NBSP; EN ÇOK TÜKETTİĞİ BESİNLER
Fermente Gıdalar
Robbie, lahana turşusu, kimchi ve kefir gibi fermente gıdalar tüketiyor. Bu gıdalar, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu destekleyen probiyotikler içerir. Fermente gıdalar, sindirim sorunlarını azaltabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir.
Sürekli Çilek Tüketimi
Robbie'nin düzenli olarak çilek yediği biliniyor. Çilek, potasyum, magnezyum, C ve K vitaminleri açısından zengindir ve cilt sağlığını koruyan antioksidanlar içerir. Bu meyve, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.
Organik Devedikeni Çayı
Robbie, organik devedikeni çayı da tüketiyor. Bu çay, karaciğer sağlığını destekleme potansiyeli ile biliniyor. Süt devedikeni, hücreleri toksinlerden koruyarak karaciğerin rejenerasyonuna yardımcı olabilir. Ayrıca, antioksidan özellikleri ile vücuttaki oksidatif stresi azaltabilir.