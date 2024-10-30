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Tedavisi devam eden Şimal’den duygusal paylaşım: Çok şey değişti

Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan Şimal, metastaz yapan hastalığıyla mücadelesine devam ediyor. Ünlü şarkıcı, eski ve yeni halini paylaşarak takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 16:27 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 16:27
Tedavisi devam eden Şimal’den duygusal paylaşım: Çok şey değişti

2022 yılında meme kanserinin yenen şarkıcı Şimal, ocak ayında rutin kontrollerde beyninde tümör tespit edildiğini öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

Tedavisi devam eden Şimal’den duygusal paylaşım: Çok şey değişti

Operasyonun üstünde kısa bir süre geçtikten sonra iyileştiğinin müjdesini veren şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapmıştı.

Tedavisi devam eden Şimal’den duygusal paylaşım: Çok şey değişti

"YİNE YAKALADI BU HASTALIK BENİ"

Şimal, sağlık durumunu sosyal medya hesabında şu şekilde açıklamıştı:

"Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni."

Şarkıcı, sözlerine "Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin!" demişti.

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