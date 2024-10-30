Hem zayıflık hem güzellik sırrını paylaştı! Gizli Bahçe’nin Nazlı’sı Ebru Şahin’in 2 günde 2 kilo verdiren diyeti!

Başarılı oyuncu Ebru Şahin geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda formunu korumak ve sağlıklı kalmak için uyguladığı yöntemleri paylaştı. 30 yaşındaki oyuncu, cilt ve saç bakımı ile ilgili doğal içeriklere ağırlık verdiğini belirtirken, detoks programıyla fazla kilolardan kurtulmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Fotoğraflar: Instagram

EBRU ŞAHİN'İN GÜZELLİK VE KİLO VERME SIRLARI

Başarılı oyuncu Ebru Şahin, sağlıklı yaşam ve fit kalma konusundaki sırlarını takipçileriyle paylaştı. Şahin, formunu korumak için düzenli olarak uyguladığı yöntemleri açıklarken, doğal içerikli bakım ürünleri ve detoks programlarıyla dikkat çekiyor.

Saç Bakımı: Doğal Yağlar ve pH Dengeli Şampuanlar

Ebru Şahin, saç bakımında karmaşık yöntemlerden uzak durduğunu ve temel olarak doğal içerikli şampuanlar tercih ettiğini belirtti. Zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı ile maske yapmayı ihmal etmediğini söyleyen Şahin, bu basit yöntemin saçlarına sağlıklı bir görünüm kazandırdığını ifade etti.