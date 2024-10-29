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Bahar dizisinde jet gibi ayrılık kararı; Apar topar kadrodan çıkarıldı!

Bahar dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Dizideki performansı ve karakteriyle izleyiciler arasında tartışma yaratan oyuncu yapımdan ayrılma kararı aldı.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:56 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:59
Bahar dizisinde jet gibi ayrılık kararı; Apar topar kadrodan çıkarıldı!

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Bahar dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan dizide başrol karakterlerinden biri izleyiciyle vedalaşmaya hazırlanıyor. Peki, hangi oyuncunun fişi çekildi? İşte detaylar...

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Tepkilerin Odağındaki Karakter: Süreyya

Yeni sezonun dikkat çeken isimlerinden Büşra Pekin, dizide başhekim Süreyya karakterine hayat vermişti.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Hastaneye gelişiyle olayların akışını değiştiren ve Bahar'ın hayatına doğrudan müdahil olan Süreyya, kısa sürede izleyicilerin tepkisini topladı.

Büşra Pekin (Kaynak: Show TV)Büşra Pekin (Kaynak: Show TV)

Hem karakterin çizgisi hem de Pekin'in performansı sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

İzleyiciler Süreyya'nın sert ve müdahaleci tavırlarını yapay bulurken karakterin hikayeye olan katkısını yetersiz gördü. Bu durum yapım ekibini karakterin hikayesini daha erken sonlandırmaya itti.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Bu Hafta Ekrana Veda Edecek

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Süreyya karakteri önümüzdeki hafta diziden ayrılacak.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Böylece Büşra Pekin'in Bahar serüveni de beklenenden kısa sürede noktalanmış olacak. Dizinin takipçileri bu gelişmeyi şaşkınlıkla karşılarken, ayrılığın hikayede nasıl bir değişiklik yaratacağı merak konusu.

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