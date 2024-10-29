Bahar dizisinde jet gibi ayrılık kararı; Apar topar kadrodan çıkarıldı!

Bahar dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan dizide başrol karakterlerinden biri izleyiciyle vedalaşmaya hazırlanıyor. Peki, hangi oyuncunun fişi çekildi? İşte detaylar...
Bahar dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan dizide başrol karakterlerinden biri izleyiciyle vedalaşmaya hazırlanıyor. Peki, hangi oyuncunun fişi çekildi? İşte detaylar...
Tepkilerin Odağındaki Karakter: Süreyya
Yeni sezonun dikkat çeken isimlerinden Büşra Pekin, dizide başhekim Süreyya karakterine hayat vermişti.
Hastaneye gelişiyle olayların akışını değiştiren ve Bahar'ın hayatına doğrudan müdahil olan Süreyya, kısa sürede izleyicilerin tepkisini topladı.
Hem karakterin çizgisi hem de Pekin'in performansı sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
İzleyiciler Süreyya'nın sert ve müdahaleci tavırlarını yapay bulurken karakterin hikayeye olan katkısını yetersiz gördü. Bu durum yapım ekibini karakterin hikayesini daha erken sonlandırmaya itti.
Bu Hafta Ekrana Veda Edecek
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Süreyya karakteri önümüzdeki hafta diziden ayrılacak.
Böylece Büşra Pekin'in Bahar serüveni de beklenenden kısa sürede noktalanmış olacak. Dizinin takipçileri bu gelişmeyi şaşkınlıkla karşılarken, ayrılığın hikayede nasıl bir değişiklik yaratacağı merak konusu.