Bahar dizisinde jet gibi ayrılık kararı; Apar topar kadrodan çıkarıldı!

Büşra Pekin (Kaynak: Show TV)

Hem karakterin çizgisi hem de Pekin'in performansı sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

(Kaynak: Show TV)

İzleyiciler Süreyya'nın sert ve müdahaleci tavırlarını yapay bulurken karakterin hikayeye olan katkısını yetersiz gördü. Bu durum yapım ekibini karakterin hikayesini daha erken sonlandırmaya itti.