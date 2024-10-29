Evrim Alasya’dan aşk konularına sert yanıt! Gazeteciler şaşkına döndü

Evrim Alasya 'nın birlikte Aşk Biter mi? tiyatro oyununda rol aldığı arkadaşı Kerem Alışık 'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

AŞK ORTAYA ÇIKTI

Son olarak, Saba Tümer'in Youtube kanalında verdiği röportajda "Erkek gibi erkeklere hasret kaldım" diyen Evrim Alasya'nın Kerem Alışık ile aşk yaşadığı doğrulandı. Çift, geçtiğimiz gün Caddebostan Sahil'de el ele objektiflere yansıdı.