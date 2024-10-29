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Evrim Alasya'dan aşk konularına sert yanıt! Gazeteciler şaşkına döndü

45 yaşındaki güzel oyuncu Evrim Alasya'nın, kendisi gibi oyuncu olan Kerem Alışık'a gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz gün Caddebostan'da el ele yürüyüş yaparken objektiflere yakalanan ikili, dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak, önceki akşam oyun çıkışı görüntülenen Alasya, kendisine yöneltilen "ilişk" sorularına şaşırtan tepkiler verdi.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 17:00 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 17:00
Evrim Alasya’dan aşk konularına sert yanıt! Gazeteciler şaşkına döndü

Evrim Alasya'nın birlikte Aşk Biter mi? tiyatro oyununda rol aldığı arkadaşı Kerem Alışık'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Evrim Alasya’dan aşk konularına sert yanıt! Gazeteciler şaşkına döndü

AŞK ORTAYA ÇIKTI

Son olarak, Saba Tümer'in Youtube kanalında verdiği röportajda "Erkek gibi erkeklere hasret kaldım" diyen Evrim Alasya'nın Kerem Alışık ile aşk yaşadığı doğrulandı. Çift, geçtiğimiz gün Caddebostan Sahil'de el ele objektiflere yansıdı.

Evrim Alasya’dan aşk konularına sert yanıt! Gazeteciler şaşkına döndü

SERT TEPKİ!

Evrim Alasya, önceki akşam sevgilisi Kerem Alışık ile birlikte yer aldığı tiyatro oyununun çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin aşk hayatıyla ilgili sorularına maruz kalan Alasya, özel hayatına dair konuşmayı reddederek sert bir tepki göstrerdi.

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