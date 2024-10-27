İlk açıklama geldi! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup boşandı mı? 2 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlardı...

Boşanma iddialarının ardındaki en önemli gelişme, Melis Sütşurup'un sosyal medya hesaplarında yaptığı değişiklikler oldu. Sütşurup'un, Mustafa Sandal'ın soyadını profilinden kaldırması ve çiftin birlikte çekildiği fotoğrafları silmesi, ayrılık söylentilerini güçlendiren dikkat çekici bir adım olarak öne çıktı.

Bu durum takipçileri ve hayranları arasında çiftin evliliğinde bir sorun olduğu düşüncesini pekiştirdi.