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İlk açıklama geldi! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup boşandı mı? 2 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlardı...

Ünlü pop müziği sanatçısı Mustafa Sandal ile 2022 yılında hayatını birleştiren Melis Sütşurup'un, boşanma kararı aldığı iddia ediliyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler çiftin arasında ciddi bir kriz yaşandığına dair spekülasyonları artırdı. Konu hakkında Melis Sütşurup ilk kez açıklama yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 10:32 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 10:32
İlk açıklama geldi! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup boşandı mı? 2 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlardı...

Boşanma iddialarının ardındaki en önemli gelişme, Melis Sütşurup'un sosyal medya hesaplarında yaptığı değişiklikler oldu. Sütşurup'un, Mustafa Sandal'ın soyadını profilinden kaldırması ve çiftin birlikte çekildiği fotoğrafları silmesi, ayrılık söylentilerini güçlendiren dikkat çekici bir adım olarak öne çıktı.

İlk açıklama geldi! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup boşandı mı? 2 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlardı...

Bu durum takipçileri ve hayranları arasında çiftin evliliğinde bir sorun olduğu düşüncesini pekiştirdi.

İlk açıklama geldi! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup boşandı mı? 2 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlardı...

İki Yıl Süren Aşk

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un ilişkisi, 2020 yılında başlamış ve çift, iki yıl süren aşklarının ardından 3 Mart 2022 tarihinde Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde nikah masasına oturmuştu.

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