Gelin Evi’nde Ezgi Sertel şoku! Ayrılıp ayrılmadığı merak konusuydu: Beklenen açıklama geldi!

Gelin Evi 'nin sevilen sunucusu Ezgi Sertel , ekranların neşeli yüzü ve izleyicinin favorisi olarak, programa kattığı sıcaklık ve samimiyetle biliniyor.

Ancak Ezgi Sertel , günlerdir yayına çıkmıyordu. Programın izleyicileri, Ezgi Sertel'in neden programa çıkmadığını merak etmeye başlamıştı.

Ezgi Sertel. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

EZGİ SERTEL GELİN EVİ'NDEN AYRILDI MI?

Bu yaşananlardan sonra ortaya şaşırtan bir iddia ortaya atılmıştı: Ezgi Sertel, programdan ayrılıyor mu? Seyirciler arasında bu söylentiler hızla yayılırken beklenen açıklama Ezgi Sertel'den geldi.