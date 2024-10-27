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Gelin Evi'nde Ezgi Sertel şoku! Ayrılıp ayrılmadığı merak konusuydu: Beklenen açıklama geldi!

Gündüz kuşağının dikkat çeken programlarından biri olan Gelin Evi'nde Ezgi Sertel şoku yaşanıyor. Ünlü sunucunun 22 Ekim tarihli bölümde yer almaması programdan ayrıldığı iddialarını güçlendirmişti. Seyirciler arasında bu söylentiler hızla yayılırken sonunda beklenen açıklama Ezgi Sertel'den geldi. İşte Ezgi Sertel'in o açıklaması...

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 19:12 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 19:12
Gelin Evi’nde Ezgi Sertel şoku! Ayrılıp ayrılmadığı merak konusuydu: Beklenen açıklama geldi!

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Gelin Evi'nin sevilen sunucusu Ezgi Sertel, ekranların neşeli yüzü ve izleyicinin favorisi olarak, programa kattığı sıcaklık ve samimiyetle biliniyor.

Ezgi Sertel. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Ezgi Sertel. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

Ancak Ezgi Sertel, günlerdir yayına çıkmıyordu. Programın izleyicileri, Ezgi Sertel'in neden programa çıkmadığını merak etmeye başlamıştı.

Ezgi Sertel. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Ezgi Sertel. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

EZGİ SERTEL GELİN EVİ'NDEN AYRILDI MI?
Bu yaşananlardan sonra ortaya şaşırtan bir iddia ortaya atılmıştı: Ezgi Sertel, programdan ayrılıyor mu? Seyirciler arasında bu söylentiler hızla yayılırken beklenen açıklama Ezgi Sertel'den geldi.

Ezgi Sertel'in açıklaması. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Ezgi Sertel'in açıklaması. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

"HERKESİN YOLU AÇIK OLSUN"

Ezgi Sertel "Ağustos ayından itibaren sunuculuğunu yaptığım Gelin Evi projesiyle yollarımızı ayırdığımızı belirtmek isterim. Herkesin yolu açık olsun" dedi.

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