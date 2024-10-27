Gelin Evi’nde Ezgi Sertel şoku! Ayrılıp ayrılmadığı merak konusuydu: Beklenen açıklama geldi!

Gelin Evi'nin sevilen sunucusu Ezgi Sertel, ekranların neşeli yüzü ve izleyicinin favorisi olarak, programa kattığı sıcaklık ve samimiyetle biliniyor.
Gelin Evi'nin sevilen sunucusu Ezgi Sertel, ekranların neşeli yüzü ve izleyicinin favorisi olarak, programa kattığı sıcaklık ve samimiyetle biliniyor.
Ancak Ezgi Sertel, günlerdir yayına çıkmıyordu. Programın izleyicileri, Ezgi Sertel'in neden programa çıkmadığını merak etmeye başlamıştı.
EZGİ SERTEL GELİN EVİ'NDEN AYRILDI MI?
Bu yaşananlardan sonra ortaya şaşırtan bir iddia ortaya atılmıştı: Ezgi Sertel, programdan ayrılıyor mu? Seyirciler arasında bu söylentiler hızla yayılırken beklenen açıklama Ezgi Sertel'den geldi.
"HERKESİN YOLU AÇIK OLSUN"
Ezgi Sertel "Ağustos ayından itibaren sunuculuğunu yaptığım Gelin Evi projesiyle yollarımızı ayırdığımızı belirtmek isterim. Herkesin yolu açık olsun" dedi.