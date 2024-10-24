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Gülseren Budayıcıoğlu’nun yeni dizisi Yalı Çapkını'nı sollayacak! Kral Kaybederse'de Halit Ergenç Merve Dizdar'a aşık olacak

Gülseren Budayıcıoğlu’nun uzun süredir ekranlara uyarlanması planlanan eseri Kral Kaybederse, nihayet bu sezon izleyicilerle buluşacak. Halit Ergenç’in Kenan karakterine hayat vereceği dizide, ünlü oyuncuya Merve Dizdar’ın eşlik edeceği açıklandı. Dizdar, Kenan’ın aşık olduğu Fadi karakterini canlandıracak.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 20:25 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 20:25
Gülseren Budayıcıoğlu’nun yeni dizisi Yalı Çapkını’nı sollayacak! Kral Kaybederse’de Halit Ergenç Merve Dizdar’a aşık olacak

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OGM Pictures imzasıyla Star TV'de yayınlanacak Kral Kaybederse dizisinin başrolleri netleşti. Halit Ergenç'in Kenan karakterine hayat vereceği dizide, Merve Dizdar sürpriz bir kararla Fadi rolünde izleyici karşısına çıkacak. Dizinin çekimleri, Dizdar'ın Magarsus dizisindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından başlayacak.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Gülseren Budayıcıoğlu'nun uzun zamandır uyarlama sürecinde olan eseri Kral Kaybederse, nihayet bu sezon izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 2017'den beri ekranlara gelmesi planlanan yapım, OGM Pictures imzasıyla Star TV'de yayınlanacak.

Gülseren BudayıcıoğluGülseren Budayıcıoğlu

Eserin uyarlama sürecini üstlenen yapım ekibi, Sahipsizler ve Şehrazat dizilerinden sonra bu projeye yoğunlaşarak çekimlere başlama kararı aldı. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği ve senaryosunu Ertan Kurtulan'ın kaleme aldığı dizide, başrol karakteri Kenan'a Halit Ergenç hayat verecek.

Halit ErgençHalit Ergenç

Kenan'ın aşık olduğu ve barda çalışan Fadi karakteri için çok sayıda isimle görüşmeler yapıldı. Ancak beklentilerin dışında bir tercih yapılarak Fadi rolü için başarılı oyuncu Merve Dizdar ile anlaşma sağlandı. Dizdar, Adana'da yürüttüğü Magarsus dizisinin çekimlerini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönerek yeni rolüne hazırlanmaya başlayacak.

Dizinin önemli karakterlerinden bir diğeri olan Kenan'ın eşi Handan rolü için de ünlü bir kadın oyuncuyla görüşmeler sürüyor. İzleyicilerin merakla beklediği bu yapımın, sezona damga vurması bekleniyor.

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