Gülseren Budayıcıoğlu’nun yeni dizisi Yalı Çapkını’nı sollayacak! Kral Kaybederse’de Halit Ergenç Merve Dizdar’a aşık olacak

OGM Pictures imzasıyla Star TV'de yayınlanacak Kral Kaybederse dizisinin başrolleri netleşti. Halit Ergenç'in Kenan karakterine hayat vereceği dizide, Merve Dizdar sürpriz bir kararla Fadi rolünde izleyici karşısına çıkacak. Dizinin çekimleri, Dizdar'ın Magarsus dizisindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından başlayacak.
Fotoğraflar: Instagram
Gülseren Budayıcıoğlu'nun uzun zamandır uyarlama sürecinde olan eseri Kral Kaybederse, nihayet bu sezon izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 2017'den beri ekranlara gelmesi planlanan yapım, OGM Pictures imzasıyla Star TV'de yayınlanacak.
Gülseren Budayıcıoğlu
Eserin uyarlama sürecini üstlenen yapım ekibi, Sahipsizler ve Şehrazat dizilerinden sonra bu projeye yoğunlaşarak çekimlere başlama kararı aldı. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği ve senaryosunu Ertan Kurtulan'ın kaleme aldığı dizide, başrol karakteri Kenan'a Halit Ergenç hayat verecek.