Gülseren Budayıcıoğlu’nun yeni dizisi Yalı Çapkını’nı sollayacak! Kral Kaybederse’de Halit Ergenç Merve Dizdar’a aşık olacak

Halit Ergenç

Kenan'ın aşık olduğu ve barda çalışan Fadi karakteri için çok sayıda isimle görüşmeler yapıldı. Ancak beklentilerin dışında bir tercih yapılarak Fadi rolü için başarılı oyuncu Merve Dizdar ile anlaşma sağlandı. Dizdar, Adana'da yürüttüğü Magarsus dizisinin çekimlerini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönerek yeni rolüne hazırlanmaya başlayacak.