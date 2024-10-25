SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

45 yaşında olduğunu duyan inanamıyor! Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’ın son hali şaşkınlık yarattı!

Perran Kutman, Kerem Kupeli ve Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde, "Kikirik" karakteriyle tanınan Çisil Oral'ın geçirdiği estetik operasyonlar sonrası tanınmaz hale gelmesi dikkat çekti. 45 yaşına gelen oyuncunun son hali, hayranlarının şaşkınlığına neden oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:13 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:25
45 yaşında olduğunu duyan inanamıyor! Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çisil Oral’ın son hali şaşkınlık yarattı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bir dönemin sevilen dizisi Hayat Bilgisi'nde Kikirik lakaplı Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral, yıllar içindeki büyük değişimiyle gündeme geldi. Estetik operasyonlar geçiren oyuncunun son hali, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

'Hayat Bilgisi' Dizisinin 'Kikirik' Çisil Oral'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı

Bir dönemin popüler dizisi Hayat Bilgisi'nde 'Kikirik' lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Çisil Oral, geçirdiği estetik operasyonlarla yeniden gündeme geldi. Perran Kutman, Gökçe Bahadır ve Kerem Kupeli gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide hafızalara kazınan Oral'ın değişimi sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Yıllar İçinde Büyük Değişim
Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Çisil Oral, genç yaşta rol aldığı diziyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. 45 yaşına gelen oyuncu, estetik operasyonlarla birlikte bambaşka bir görünüme kavuştu.

Ünlü oyuncunun son hali, pek çok kişinin dikkatini çekerken, bazı takipçiler "Gerçekten aynı kişi mi?" şeklinde yorum yaptı. Estetik operasyonların ardından eski görüntüsüyle neredeyse hiç benzerlik kalmaması, hayranlarının şaşkınlığını artırdı.

Çisil Oral'ın Dikkat Çeken Değişimi
Bir dönemin popüler genç oyuncularından olan Oral'ın yıllar içindeki değişimi, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Estetik müdahaleler sonucu tanınmayacak kadar farklılaşan oyuncunun, bu süreçte geçirdiği dönüşüm birçok kişiyi hayrete düşürdü.

Kral Kaybedersede Halit Ergenç Merve Dizdara aşık olacak! Gülseren Budayıcıoğlu’nun yeni dizisi Yalı Çapkınını sollayacak!Kral Kaybedersede Halit Ergenç Merve Dizdara aşık olacak! Gülseren Budayıcıoğlu’nun yeni dizisi Yalı Çapkınını sollayacak!
Kral Kaybederse'de Halit Ergenç Merve Dizdar'a aşık olacak! Gülseren Budayıcıoğlu'nun yeni dizisi Yalı Çapkını'nı sollayacak!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TUSAŞ saldırısında yeni detaylar! Güvenlik kameraları nasıl sızdırıldı? Terörist özel harekatı görünce kendini patlatmış
İblis Fetullah Gülen’e tekbirsiz tören! Leşini VIP arabayla taşıdılar... QR kodlu panik | Adil Öksüz bilmecesi
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyine yeni hava harekatı! 34 terör örgütü PKK hedefi imha edildi
Yatırımlara enflasyon düzenlemesi teşviki! 16 milyon lira vergi ertelenebilir! TBMM’de kabul edildi
Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in cenazesinde FETÖ üyeleri yüzlerini gizledi!
CANLI | İsrail’den yeni katliam! 150’den fazla ölü ve yaralı var
TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik zirvesi! Başkan Erdoğan ayağının tozuyla topladı
ÖZEL | Jose Mourinho’dan hakem açıklaması! O an için konuştu
FETÖ elebaşı geberdi! 15 Temmuz gazileri konuştu: Şimdi hesabını Allah’a verecek
MİLYONLARIN GELİRİ ARTIYOR: Ocak’ta tüm gelirler yükselecek! Kime, nasıl yansıyacak?
Takvim.com.tr deşifre etti! TUSAŞ’a saldıran Rojger kod adlı PKK’lı Ali Örek’in skandal paylaşımları
FETÖ’de kavga kızışıyor! Örgüt üyeleri saflarını belli etti
ÖZEL | Osayi Samuel’den maç sonu sözleşme açıklaması!
Kartal’dan görkemli siftah! Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Lyon’u 1-0 yendi
Stadyumlar kanla dolacak diye tehditler savuran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen stadyumdan cehenneme postalandı!
SON DAKİKA