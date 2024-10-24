Pamela Anderson güzellik sırları: Meğer makyajı bırakmasının nedeni buymuş!

Buz gibi gül suyu spreyi

56 yaşındaki yıldız isim cilt bakım alışkanlıklarının ve güzellik felsefesinin kendisi kadar doğal olduğunu vurguluyor. Glamour dergisine verdiği röportajda en büyük güzellik ipucunu "gül nemlendirici spreyi buzdolabında saklamak" olarak paylaşıyor. Bu spreyle sabah ve akşam olmak üzere yüzünü nemlendiriyor.