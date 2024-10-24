SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Pamela Anderson güzellik sırları: Meğer makyajı bırakmasının nedeni buymuş!

Pamela Anderson son dönemde makyajsız görünümüyle hayranlarının yakın kadrajında. Güzel oyuncunun magazin karelerine yansıyan makyajsız görünümünün ardından güzellik sırları da merak ediliyor. İşte ünlü isimden "Meğer makyajı bırakmasının nedeni buymuş!" dedirtecek önemli tüyolar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:20 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:20
Pamela Anderson güzellik sırları: Meğer makyajı bırakmasının nedeni buymuş!

Pamela Anderson son dönemde makyajsız görünümüyle dikkatleri üzerine topluyor. Katıldığı gala ve şovlarda makyaj yapmamasıyla konuşulan yıldız ismin cilt bakım tüyoları merak ediliyor. Glamour dergisine verdiği röportajda güzellik adımlarını paylaşan ünlü oyuncunun bakım sırları bakın neymiş...

Pamela Anderson güzellik sırları: Meğer makyajı bırakmasının nedeni buymuş!

Buz gibi gül suyu spreyi

56 yaşındaki yıldız isim cilt bakım alışkanlıklarının ve güzellik felsefesinin kendisi kadar doğal olduğunu vurguluyor. Glamour dergisine verdiği röportajda en büyük güzellik ipucunu "gül nemlendirici spreyi buzdolabında saklamak" olarak paylaşıyor. Bu spreyle sabah ve akşam olmak üzere yüzünü nemlendiriyor.

Pamela Anderson güzellik sırları: Meğer makyajı bırakmasının nedeni buymuş!

Bakım rutinini kısa tutuyor

Anderson karmaşık bir cilt bakım rutinine bağlı kalmak istemeyenler için bu ipucunun son derece pratik olduğunu belirtiyor. "Ben, lavabonun başında uzun bir cilt bakım rutini uygulayan biri değilim. Cildimize bakmak önemli ama bunu kolaylaştırabiliriz" diye paylaşıyor ünlü isim.

SON DAKİKA