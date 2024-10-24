Pamela Anderson güzellik sırları: Meğer makyajı bırakmasının nedeni buymuş!

Pamela Anderson son dönemde makyajsız görünümüyle dikkatleri üzerine topluyor. Katıldığı gala ve şovlarda makyaj yapmamasıyla konuşulan yıldız ismin cilt bakım tüyoları merak ediliyor. Glamour dergisine verdiği röportajda güzellik adımlarını paylaşan ünlü oyuncunun bakım sırları bakın neymiş...
Buz gibi gül suyu spreyi
56 yaşındaki yıldız isim cilt bakım alışkanlıklarının ve güzellik felsefesinin kendisi kadar doğal olduğunu vurguluyor. Glamour dergisine verdiği röportajda en büyük güzellik ipucunu "gül nemlendirici spreyi buzdolabında saklamak" olarak paylaşıyor. Bu spreyle sabah ve akşam olmak üzere yüzünü nemlendiriyor.
Bakım rutinini kısa tutuyor
Anderson karmaşık bir cilt bakım rutinine bağlı kalmak istemeyenler için bu ipucunun son derece pratik olduğunu belirtiyor. "Ben, lavabonun başında uzun bir cilt bakım rutini uygulayan biri değilim. Cildimize bakmak önemli ama bunu kolaylaştırabiliriz" diye paylaşıyor ünlü isim.