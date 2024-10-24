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Avatar Atakan evinin kapılarını açtı! Oğlu Aslan kameralar önünde fena ifşa etti!

Survivor yarışmasıyla tanınan 'Avatar Atakan' lakaplı Atakan Arslan, evinin kapılarını bir magazin programına açtı. Serap Korkmaz ile mutlu bir evlilik sürdüren Arslan'ın lüks evi dikkat çekerken oğlu Aslan'ın itirafı yüzleri gülümsetti. İşte Avatar Atakan'ın evi ve oğlu Aslan'ın yüzleri gülümseten itirafı...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:45 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:55
Avatar Atakan evinin kapılarını açtı! Oğlu Aslan kameralar önünde fena ifşa etti!

'Avatar Atakan' lakaplı Atakan Arslan, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. 2017'de nikah masasına oturduğu Serap Korkmaz ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Avatar Atakan, ailesiyle yaptığı eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Avatar Atakan evinin kapılarını açtı! Oğlu Aslan kameralar önünde fena ifşa etti!

Ünlü isim bu kez lüks eviyle gündeme geldi. Aramızda Kalmasın programına evinin kapılarını açan Atakan Arslan, ailesiyle birlikte esprili bir röportaj gerçekleştirdi.

Avatar Atakan evinin kapılarını açtı!

Avatar Atakan evinin kapılarını açtı! Oğlu Aslan kameralar önünde fena ifşa etti!

Avatar Atakan'ın oğlu Aslan'ın itirafı ise yüzleri gülümsetti.

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