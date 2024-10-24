Avatar Atakan evinin kapılarını açtı! Oğlu Aslan kameralar önünde fena ifşa etti!

'Avatar Atakan' lakaplı Atakan Arslan, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. 2017'de nikah masasına oturduğu Serap Korkmaz ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Avatar Atakan, ailesiyle yaptığı eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.