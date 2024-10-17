Survivor Hasan Yalnızoğlu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı!

Anadolu Ateşi dansçısı ve Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan (50) üzücü bir haber geldi. Bakırköy Devlet Hastanesi'nde bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Yalnızoğlu, hayatını kaybetti. Sinema filmlerinde de rol alan Yalnızoğlu, Survivor yarışmasında ikinciliği göğüsledi. Yalnızoğlu'nun ölümü spor, sanat camiasını ve sevenlerini kahretti. Yalnızoğlu, Karacaahmet Şakirin Camii'nde dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kenan İmirzalıoğlu, arkadaşı Yalnızoğlu'nun yakınlarına başsağlığı diledi.