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Survivor Hasan Yalnızoğlu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı!

Ünlü oyuncu, dansçı ve Survivor eski yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında önceki gün hayatını kaybetti. Anadolu Ateşi baş dansçısı ve Survivor yarışmacısı olarak adını duyuran Hasan Yalnızoğlu pankreas kanserine yenildi. Ölüm haberiyle sevenlerini ve ailesini büyük üzüntüye boğan ünlü sporcu Üsküdar Şakirin Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
Survivor Hasan Yalnızoğlu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı!

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Anadolu Ateşi dansçısı ve Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan (50) üzücü bir haber geldi. Bakırköy Devlet Hastanesi'nde bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Yalnızoğlu, hayatını kaybetti. Sinema filmlerinde de rol alan Yalnızoğlu, Survivor yarışmasında ikinciliği göğüsledi. Yalnızoğlu'nun ölümü spor, sanat camiasını ve sevenlerini kahretti. Yalnızoğlu, Karacaahmet Şakirin Camii'nde dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kenan İmirzalıoğlu, arkadaşı Yalnızoğlu'nun yakınlarına başsağlığı diledi.

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