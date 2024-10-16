Reyhan Karaca ile Berksan aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

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Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Aşk insanın ruhunu besleyen çok özel bir duygudur. Doğru kişiyle bunu yaşamak ve sürdürebilmek, hayatta insana sunulan en büyük şanstır. Gerçek aşkı bulduğumda; elinden tutup sizlerle paylaşacağımdan şüpheniz olmasın"