Reyhan Karaca ile Berksan'ın aşk yaşadığı yönündeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.
Reyhan Karaca ile Berksan aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca’nın meslektaşı Berksan ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Söz konusu iddiaların ardından ilk açıklama Reyhan Karaca’dan geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:38 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:38
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Söz konusu iddiaların ardından ilk açıklama Reyhan Karaca'dan geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.
Sessizliğini bozan Karaca, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada aşk iddialarını yalanladı.