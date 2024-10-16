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Reyhan Karaca ile Berksan aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca’nın meslektaşı Berksan ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Söz konusu iddiaların ardından ilk açıklama Reyhan Karaca’dan geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:38 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:38
Reyhan Karaca ile Berksan aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

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Reyhan Karaca ile Berksan'ın aşk yaşadığı yönündeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Söz konusu iddiaların ardından ilk açıklama Reyhan Karaca'dan geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Sessizliğini bozan Karaca, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada aşk iddialarını yalanladı.

Reyhan Karaca ile Berksan aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Aşk insanın ruhunu besleyen çok özel bir duygudur. Doğru kişiyle bunu yaşamak ve sürdürebilmek, hayatta insana sunulan en büyük şanstır. Gerçek aşkı bulduğumda; elinden tutup sizlerle paylaşacağımdan şüpheniz olmasın"

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

İşte o paylaşım...

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