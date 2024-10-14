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Nobel ödüllü Daron Acemoğlu hayat hikayesini anlattı! Galatasaray Lisesi'nde ismini değiştirdiler! "İsmin artık Süleyman..."

Daron Acemoğlu kimdir sorusu için araştırmalar hızlandı. Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, Galatasaray Lisesi’nde geçirdiği yıllar hakkında ilginç bir anısını paylaştı. Acemoğlu, lisedeyken hocaları tarafından isminin Süleyman olarak değiştirildiğini anlattı. Peki, Daron Acemoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 16:35 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 16:38
Nobel ödüllü Daron Acemoğlu hayat hikayesini anlattı! Galatasaray Lisesi’nde ismini değiştirdiler! İsmin artık Süleyman...

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Kadıköy'de doğan ve öğretmen bir anne ile hukuk fakültesi öğretim üyesi bir babanın çocuğu olan ünlü akademisyen, kariyer yolculuğunu anlattı. Eylül 1967'de Moda'da dünyaya gelen akademisyen, küçük yaşlardan itibaren disiplinli bir eğitim hayatına adım attı. Ailesinin desteğiyle Galatasaray Lisesi'ne giren akademisyen, Türkiye'nin çalkantılı siyasi dönemlerinde öğrenim gördü. 1980 darbesiyle eğitim sisteminde yaşanan değişikliklerden etkilenerek, genç yaşta politika ve ekonomi gibi konulara merak sardığını ifade etti.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

LİSEDE İSMİNİ SÜLEYMAN OLARAK DEĞİŞTİRDİLER

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daron Acemoğlu'nun, Galatasaray Lisesi'ndeki öğrencilik yıllarında tarih öğretmeni ile yaşadığı gergin anlar, sınıf arkadaşı Saruhan Doğan tarafından anlatıldı. Doğan, öğretmenin Acemoğlu'nun ismine yönelik bir tavır sergilediğini belirtti.

Saruhan Doğan, olayın detaylarını şöyle paylaştı: "İsmini vermek istemediğim bir tarih hocamız, Daron'u derste kaldırıp, adını sordu. Arkadaşımız 'Daron' diye yanıt verdiğinde, öğretmen 'Böyle Türk ismi olmaz, bundan sonra senin adın Süleyman' dedi." Doğan, bu olayın öğrenciler arasında büyük bir etki yarattığını dile getirirken, yıllar sonra Daron Acemoğlu'nun bu konuyu Londra'da bir arkadaş buluşmasında tekrar gündeme getirdiğini aktardı. Acemoğlu'nun "O gün birinizin kalkıp, bir şey söylemenizi beklerdim" dediğini ifade etti.

Daron AcemoğluDaron Acemoğlu

İNGİLTERE'YE UZANAN EĞİTİM YOLCULUĞU

2021 yılında Youtube'da kendi hayatını anlatan Acemoğlu Galatasaray Lisesi'nden sonra yurtdışına açılmak istediğini, Cambridge gibi saygın okullara başvurduğunu ancak York Üniversitesi'ne kabul edildiğini belirtti. Üniversite hayatına başladığı dönemde İngilizcesinin yetersiz olduğunu, ancak matematik ve ekonomi alanlarında yeteneklerini geliştirdiğini dile getirdi. Öğrencilik hayatının zorluklarına rağmen, disiplinli bir şekilde akademik çalışmalarına devam etti.

Nobel ödüllü Daron Acemoğlu hayat hikayesini anlattı! Galatasaray Lisesi’nde ismini değiştirdiler! İsmin artık Süleyman...

Fotoğraflar: ReutersFotoğraflar: Reuters

AİLE TRAJEDİSİ VE YURT DIŞI YAŞAMI

Eğitimi sırasında babasının beyin kanaması geçirmesi üzerine Türkiye'ye dönmek zorunda kalan akademisyen, kısa bir süre sonra babasını kaybetti. Annesi de sağlık sorunları yaşadığı için bu dönemi zor geçiren akademisyen, annesinin desteğiyle eğitimine devam etmeye karar verdi. Akademik hayatının dönüm noktalarından biri olan bu dönemde, uluslararası akademik camiada kendine sağlam bir yer edinmeye başladı.

AMERİKA'YA GEÇİŞ VE AKADEMİK BAŞARI

Doktora çalışmalarına devam ederken Amerika'ya yönelen akademisyen, Harvard Üniversitesi'nde çalışma fırsatı buldu. Londra'dan Amerika'ya geçişin hayatında büyük bir dönüm noktası olduğunu belirten akademisyen, bu süreçte akademik özgürlüğün önemine vurgu yaptı. Kendi uzmanlık alanında yüzlerce makale yazan ve akademik dünyada tanınan bir isim haline gelen akademisyen, hayatı boyunca akademik özgürlüğün kendisi için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

GENÇLERE TAVSİYELER

Röportajında genç akademisyenlere tavsiyelerde bulunan akademisyen, severek yapılan bir işin önemini vurguladı. Özellikle üniversite yıllarında heyecanla bağlanılan konuların, kariyer boyunca sürdürülebilecek en değerli yatırımlar olduğunu belirtti. Ayrıca geniş bir perspektiften bakmanın, farklı disiplinlerde okuma yapmanın da bilimsel gelişim için kritik olduğunu dile getirdi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı.İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy'deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu. İngiltere'nin York Üniversitesinde ise lisans eğitimini tamamladı. London School of Economist okulunda öğretmenlik yapan Daron Acemoğlu, 2000 yılında ise profesörlüğünü aldı. Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) akademik kariyerine devam etti. Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomosi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor.

Acemoğlu, oyun ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan Asuman Özdağlar ile evlidir ve çiftin Arda ve Aras adlarında iki erkek çocuğu vardır.

Daron Acemoğlu'nun eşi Asuman ÖzdağlarDaron Acemoğlu'nun eşi Asuman Özdağlar

DARON ACEMOĞLU'NUN EŞİ ASUMAN ÖZDAĞLAR KİMDİR?

Asu Özdağlar 16 Aralık 1974 doğumlu Türk akademisyendir İsmail Özdağlar ve Zahide Özdağlar çiftinin kızı olarak 16 Aralık 1974'te dünyaya geldi. Babası İsmail Özdağlar 13 Aralık 1983 ile 15 Ocak 1985 tarihleri arasında 45. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

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