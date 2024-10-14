Nobel ödüllü Daron Acemoğlu hayat hikayesini anlattı! Galatasaray Lisesi'nde ismini değiştirdiler! "İsmin artık Süleyman..."

Kadıköy'de doğan ve öğretmen bir anne ile hukuk fakültesi öğretim üyesi bir babanın çocuğu olan ünlü akademisyen, kariyer yolculuğunu anlattı. Eylül 1967'de Moda'da dünyaya gelen akademisyen, küçük yaşlardan itibaren disiplinli bir eğitim hayatına adım attı. Ailesinin desteğiyle Galatasaray Lisesi'ne giren akademisyen, Türkiye'nin çalkantılı siyasi dönemlerinde öğrenim gördü. 1980 darbesiyle eğitim sisteminde yaşanan değişikliklerden etkilenerek, genç yaşta politika ve ekonomi gibi konulara merak sardığını ifade etti.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi
LİSEDE İSMİNİ SÜLEYMAN OLARAK DEĞİŞTİRDİLER
Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daron Acemoğlu'nun, Galatasaray Lisesi'ndeki öğrencilik yıllarında tarih öğretmeni ile yaşadığı gergin anlar, sınıf arkadaşı Saruhan Doğan tarafından anlatıldı. Doğan, öğretmenin Acemoğlu'nun ismine yönelik bir tavır sergilediğini belirtti.
Saruhan Doğan, olayın detaylarını şöyle paylaştı: "İsmini vermek istemediğim bir tarih hocamız, Daron'u derste kaldırıp, adını sordu. Arkadaşımız 'Daron' diye yanıt verdiğinde, öğretmen 'Böyle Türk ismi olmaz, bundan sonra senin adın Süleyman' dedi." Doğan, bu olayın öğrenciler arasında büyük bir etki yarattığını dile getirirken, yıllar sonra Daron Acemoğlu'nun bu konuyu Londra'da bir arkadaş buluşmasında tekrar gündeme getirdiğini aktardı. Acemoğlu'nun "O gün birinizin kalkıp, bir şey söylemenizi beklerdim" dediğini ifade etti.
Daron Acemoğlu
İNGİLTERE'YE UZANAN EĞİTİM YOLCULUĞU
2021 yılında Youtube'da kendi hayatını anlatan Acemoğlu Galatasaray Lisesi'nden sonra yurtdışına açılmak istediğini, Cambridge gibi saygın okullara başvurduğunu ancak York Üniversitesi'ne kabul edildiğini belirtti. Üniversite hayatına başladığı dönemde İngilizcesinin yetersiz olduğunu, ancak matematik ve ekonomi alanlarında yeteneklerini geliştirdiğini dile getirdi. Öğrencilik hayatının zorluklarına rağmen, disiplinli bir şekilde akademik çalışmalarına devam etti.