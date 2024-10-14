Nobel ödüllü Daron Acemoğlu hayat hikayesini anlattı! Galatasaray Lisesi'nde ismini değiştirdiler! "İsmin artık Süleyman..."

Eğitimi sırasında babasının beyin kanaması geçirmesi üzerine Türkiye'ye dönmek zorunda kalan akademisyen, kısa bir süre sonra babasını kaybetti. Annesi de sağlık sorunları yaşadığı için bu dönemi zor geçiren akademisyen, annesinin desteğiyle eğitimine devam etmeye karar verdi. Akademik hayatının dönüm noktalarından biri olan bu dönemde, uluslararası akademik camiada kendine sağlam bir yer edinmeye başladı.

Doktora çalışmalarına devam ederken Amerika'ya yönelen akademisyen, Harvard Üniversitesi'nde çalışma fırsatı buldu. Londra'dan Amerika'ya geçişin hayatında büyük bir dönüm noktası olduğunu belirten akademisyen, bu süreçte akademik özgürlüğün önemine vurgu yaptı. Kendi uzmanlık alanında yüzlerce makale yazan ve akademik dünyada tanınan bir isim haline gelen akademisyen, hayatı boyunca akademik özgürlüğün kendisi için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Röportajında genç akademisyenlere tavsiyelerde bulunan akademisyen, severek yapılan bir işin önemini vurguladı. Özellikle üniversite yıllarında heyecanla bağlanılan konuların, kariyer boyunca sürdürülebilecek en değerli yatırımlar olduğunu belirtti. Ayrıca geniş bir perspektiften bakmanın, farklı disiplinlerde okuma yapmanın da bilimsel gelişim için kritik olduğunu dile getirdi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?



Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy'deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu. İngiltere'nin York Üniversitesinde ise lisans eğitimini tamamladı. London School of Economist okulunda öğretmenlik yapan Daron Acemoğlu, 2000 yılında ise profesörlüğünü aldı. Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) akademik kariyerine devam etti. Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomosi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor.

Acemoğlu, oyun ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan Asuman Özdağlar ile evlidir ve çiftin Arda ve Aras adlarında iki erkek çocuğu vardır.