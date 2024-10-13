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İki güzel de aynı yöntemi uyguluyor: Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun güzellik sırları ortaya çıktı!

Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu, güzelliklerini korumak için aynı yöntemi tercih ediyorlar. Sağlıklı yaşam koçlarıyla çalışan ikili, düzenli spor ve cilt bakımını hayatlarının bir parçası haline getirdi.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 08:14 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 08:14
İki güzel de aynı yöntemi uyguluyor: Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu’nun güzellik sırları ortaya çıktı!

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Son dönemin gözde oyuncuları Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu, güzellik sırlarıyla gündemde. İki yakın arkadaş, sağlıklı yaşam koçları eşliğinde hem spor hem de cilt bakımı yaparak formda kalıyorlar. 2023 yılında sosyal medyada paylaşılan detaylara göre, düzenli egzersiz ve doğal cilt bakım rutinleri, oyuncuların ekranlardaki ışıltılarının arkasındaki en önemli etken.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Son dönemin popüler isimlerinden Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun güzellik sırları ortaya çıktı. 2023 yılında sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, iki başarılı oyuncu formda kalmak ve sağlıklı bir cilt görünümüne sahip olmak için aynı yöntemi tercih ediyorlar.

Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu, sağlıklı yaşam koçlarıyla birlikte çalışarak hem fiziksel hem de cilt bakımlarına dikkat ediyorlar. Spor aktivitelerini ve cilt bakım rutinlerini birlikte sürdüren ikili, düzenli olarak spor yaparak formda kalıyor. Sık sık bir araya gelen oyuncular, önce yoğun bir spor programını tamamladılar, ardından da cilt bakımı yaptılar.

Hazal SubaşıHazal Subaşı

EVDE PROFESYONEL CİLT BAKIMI NASIL YAPILIR?

Yüz Temizleyici (Jel veya krem bazlı) 🧼
Cildinizi makyaj ve kirden arındırmak için.

Peeling (Fiziksel veya Kimyasal) 🧖‍♀️
Ölü deri hücrelerini temizlemek için haftada 1-2 kez kullanılır.

İki güzel de aynı yöntemi uyguluyor: Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu’nun güzellik sırları ortaya çıktı!

Buhar Banyosu için Sıcak Su 🌬️
Gözenekleri açmak için.

Cilt Maskesi (Kil veya nemlendirici) 🥑
Cilt tipinize uygun maske (yağlı ciltler için kil maskesi, kuru ciltler için nemlendirici maske).

Tonik (Gül suyu veya doğal tonikler) 🌿
Gözenekleri sıkılaştırmak ve cilt pH dengesini korumak için.

Serum (Hyaluronik asit, C vitamini) 💧
Yoğun bakım sağlayan serumlar, cildinize özel olarak seçilmelidir.

Nemlendirici 🧴
Cilt tipinize uygun nemlendirici krem.

Göz Kremi 👁️
Göz çevresindeki hassas bölge için.

Güneş Koruyucu (SPF 30 ve üzeri) ☀️
Güneş ışınlarına karşı koruma sağlamak için.

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