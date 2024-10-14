Daron Acemoğlu aslen nereli, babası kimdir? Daron Acemoğlu’nun eşi Asuman Özdağlar kimdir, kaç çocukları var? Hayatı ve biyografisi...

Daron Acemoğlu, ekonomi dünyasındaki önemli başarılarının ardından Nobel Ödülü ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. İşte Acemoğlu hakkınd atüm merak edilenler...
Daron Acemoğlu, ekonomi dünyasındaki önemli başarılarının ardından Nobel Ödülü ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. İşte Acemoğlu hakkınd atüm merak edilenler...
KEVORK ACEMOĞLU KİMDİR?
Daron Acemoğlu'nun babası olan Kevork Acemoğlu, hukukçu ve akademisyendir. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Kevork ve İrma Acemoğlu çifti, 1967 yılında doğan çocuklarına "Kamer Daron" ismini verdi.
DARON ACEMOĞLU KİMDİR?
Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy'deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu. İngiltere'nin York Üniversitesinde ise lisans eğitimini tamamladı. London School of Economist okulunda öğretmenlik yapan Daron Acemoğlu, 2000 yılında ise profesörlüğünü aldı. Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) akademik kariyerine devam etti. Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomosi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor.
Acemoğlu, oyun ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan Asuman Özdağlar ile evlidir ve çiftin Arda ve Aras adlarında iki erkek çocuğu vardır.
2021 yılında Youtube'da kendi hayatını anlatan Acemoğlu Galatasaray Lisesi'nden sonra yurtdışına açılmak istediğini, Cambridge gibi saygın okullara başvurduğunu ancak York Üniversitesi'ne kabul edildiğini belirtti. Üniversite hayatına başladığı dönemde İngilizcesinin yetersiz olduğunu, ancak matematik ve ekonomi alanlarında yeteneklerini geliştirdiğini dile getirdi. Öğrencilik hayatının zorluklarına rağmen, disiplinli bir şekilde akademik çalışmalarına devam etti.
Eğitimi sırasında babasının beyin kanaması geçirmesi üzerine Türkiye'ye dönmek zorunda kalan akademisyen, kısa bir süre sonra babasını kaybetti. Annesi de sağlık sorunları yaşadığı için bu dönemi zor geçiren akademisyen, annesinin desteğiyle eğitimine devam etmeye karar verdi. Akademik hayatının dönüm noktalarından biri olan bu dönemde, uluslararası akademik camiada kendine sağlam bir yer edinmeye başladı. Doktora çalışmalarına devam ederken Amerika'ya yönelen akademisyen, Harvard Üniversitesi'nde çalışma fırsatı buldu. Londra'dan Amerika'ya geçişin hayatında büyük bir dönüm noktası olduğunu belirten akademisyen, bu süreçte akademik özgürlüğün önemine vurgu yaptı. Kendi uzmanlık alanında yüzlerce makale yazan ve akademik dünyada tanınan bir isim haline gelen akademisyen, hayatı boyunca akademik özgürlüğün kendisi için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.
DARON ACEMOĞLU'NUN EŞİ ASUMAN ÖZDAĞLAR KİMDİR?
Asu Özdağlar 16 Aralık 1974 doğumlu Türk akademisyendir İsmail Özdağlar ve Zahide Özdağlar çiftinin kızı olarak 16 Aralık 1974'te dünyaya geldi. Babası İsmail Özdağlar 13 Aralık 1983 ile 15 Ocak 1985 tarihleri arasında 45. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde Devlet Bakanı olarak görev yaptı.