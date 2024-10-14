Daron Acemoğlu aslen nereli, babası kimdir? Daron Acemoğlu’nun eşi Asuman Özdağlar kimdir, kaç çocukları var? Hayatı ve biyografisi...

Daron Acemoğlu, ekonomi dünyasındaki önemli başarılarının ardından Nobel Ödülü ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. İşte Acemoğlu hakkınd atüm merak edilenler...

Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy'deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu. İngiltere'nin York Üniversitesinde ise lisans eğitimini tamamladı. London School of Economist okulunda öğretmenlik yapan Daron Acemoğlu, 2000 yılında ise profesörlüğünü aldı. Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) akademik kariyerine devam etti. Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomosi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor.

Daron Acemoğlu'nun babası olan Kevork Acemoğlu , hukukçu ve akademisyendir. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Kevork ve İrma Acemoğlu çifti, 1967 yılında doğan çocuklarına "Kamer Daron" ismini verdi.

Acemoğlu, oyun ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan Asuman Özdağlar ile evlidir ve çiftin Arda ve Aras adlarında iki erkek çocuğu vardır.