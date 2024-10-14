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Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson kazandı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Acemoğlu'nu tebrik etti.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 16:05 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 16:05
Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu Simon Johnson ve James A. Robinson’a verildi

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2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson layık görüldü.

Acemoğlu'na Nobel ödülü!

EKONOMİ ÖDÜLÜNÜ KAZANANLAR AÇIKLANDI
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı.

Nobel'in paylaşımı (Sosyal medya)Nobel'in paylaşımı (Sosyal medya)

Açıklamada, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu, İngiliz Prof. Dr. Simon Johnson ve İngiliz Prof. Dr. James Robinson'un kazandığı bildirildi.

Bakan Şimşek'in paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Şimşek'in paylaşımı (Sosyal medya)

YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUZ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Acemoğlu'nun tebrik etti. Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinde yaptığı açıklamada, "Kurumların oluşumu ve refaha etkisine yönelik çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan değerli ekonomist Sayın Daron Acemoğlu'nu yürekten tebrik ediyoruz." dedi.

Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu Simon Johnson ve James A. Robinson’a verildi

Daron Acemoğlu (Takvim.com.tr | Arşiv)Daron Acemoğlu (Takvim.com.tr | Arşiv)

2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kadınların iş gücündeki yerine ilişkin çalışmalarından dolayı Harvard Üniversitesinde görevli Amerikalı Profesör Claudia Goldin kazanmıştı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı. 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson layık görüldü. (AA)İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı. 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson layık görüldü. (AA)

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?
Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) akademik kariyerine devam ederken, 2000 yılında ekonomi profesörü ünvanını aldı.

Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomosi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor.

NOBEL ÖDÜLLERİ HAKKINDA
İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülü (AA)Nobel Ödülü (AA)

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.

Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Öte yandan ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti.

Ödül törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.

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