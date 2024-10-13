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Filtre mi estetik operasyon mu? İlker İnanoğlu çekip paylaştı Şevket Çoruh’tan espirili yorum gecikmedi

Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla magazin gündemine bomba gibi düştü. Estetik operasyon mu, yoksa bir filtre mi kullanıldığı tartışma konusu olurken, Şevket Çoruh da fotoğrafa yaptığı esprili yorumla yüzleri güldürdü. Paylaşımı kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldıran İlker İnanoğlu'nun işte o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 22:57 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 22:59
Filtre mi estetik operasyon mu? İlker İnanoğlu çekip paylaştı Şevket Çoruh’tan espirili yorum gecikmedi

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Arka Sokaklar ve Doktorlar dizisindeki oyunculuğuyla herkesten tam not alan İlker İnanoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine oturdu.

İlker İnanoğlu.İlker İnanoğlu.

İnanoğlu, Instagram hesabından paylaştığı bir selfie ile takipçilerini şaşkına çevirdi. Fotoğrafı gören bir kesim estetik olduğunu savunurken bir kesim ise filtre olduğunu iddia etti.

İlker İnanoğlu.İlker İnanoğlu.

İŞTE O PAYLAŞIM
İlker İnanoğlu, sosyal medya üzerinden gelen yorumlar sonrası paylaşımını sildi.

Filtre mi estetik operasyon mu? İlker İnanoğlu çekip paylaştı Şevket Çoruh’tan espirili yorum gecikmedi

İlker İnanoğlu.İlker İnanoğlu.

Ancak İlker İnanoğlu paylaşımı silmeden kendisi gibi oyuncu arkadaşı Şevket Çoruh'un yaptığı esprili yorum kahkahaya boğdu. Çoruh, İnanoğlu'nun paylaşımının altına, "İlker İnanamıyorumoğlu" yazdı.

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