Filtre mi estetik operasyon mu? İlker İnanoğlu çekip paylaştı Şevket Çoruh’tan espirili yorum gecikmedi

Arka Sokaklar ve Doktorlar dizisindeki oyunculuğuyla herkesten tam not alan İlker İnanoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine oturdu.
Arka Sokaklar ve Doktorlar dizisindeki oyunculuğuyla herkesten tam not alan İlker İnanoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine oturdu.
İnanoğlu, Instagram hesabından paylaştığı bir selfie ile takipçilerini şaşkına çevirdi. Fotoğrafı gören bir kesim estetik olduğunu savunurken bir kesim ise filtre olduğunu iddia etti.
İŞTE O PAYLAŞIM
İlker İnanoğlu, sosyal medya üzerinden gelen yorumlar sonrası paylaşımını sildi.
Ancak İlker İnanoğlu paylaşımı silmeden kendisi gibi oyuncu arkadaşı Şevket Çoruh'un yaptığı esprili yorum kahkahaya boğdu. Çoruh, İnanoğlu'nun paylaşımının altına, "İlker İnanamıyorumoğlu" yazdı.