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Deha'nın seksi İmre'si Melis Sezen'in memleketi şaşırttı! Herkes İstanbullu sanıyordu! 27'lik oyuncu meğer...

<strong>Hayat Bazen Tatlıdır,</strong> <strong>Siyah İnci</strong>, <strong>Sadakatsiz</strong> dizisiyle tanınan Melis Sezen şimdilerde Deha dizisindeki İmre karakteriyle ilgi çekiyor. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu, Uğur Polat, Taner Ölmez gibi isimlerle birlikte yer aldığı dizide en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Bu nedenşe Melis Sezen'in hayatı ve nereli olduğu, hayranları tarafından sıkça merak ediliyor. 27 yaşındaki genç oyuncunun İstanbullu olduğu düşünülse de gerçek ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncunun memleketi...

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 20:03 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 20:03
Deha’nın seksi İmre’si Melis Sezen’in memleketi şaşırttı! Herkes İstanbullu sanıyordu! 27’lik oyuncu meğer...

Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah İnci ve Sadakatsiz dizileriyle adını duyuran Melis Sezen, şimdilerde Deha dizisinde canlandırdığı İmre karakteriyle dikkat çekiyor. Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu, Uğur Polat ve Taner Ölmez gibi isimlerle aynı projede yer alan başarılı oyuncu, dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bu nedenle Melis Sezen'in hayatı ve memleketi hayranları tarafından sıkça araştırılıyor.

Deha’nın seksi İmre’si Melis Sezen’in memleketi şaşırttı! Herkes İstanbullu sanıyordu! 27’lik oyuncu meğer...

Deha dizisindeki rolüyle büyük ilgi toplayan Melis Sezen, canlandırdığı 'İmre' karakterini özgür ruhlu, güzelliği ve zekasıyla dikkat çeken, sınırları zorlayan bir kadın olarak tanımlıyor.

Deha’nın seksi İmre’si Melis Sezen’in memleketi şaşırttı! Herkes İstanbullu sanıyordu! 27’lik oyuncu meğer...

Sezen, 'Deha' dizisini ve 'İmre' karakteriyle ilgili şunları söyledi;

"'Deha, içimizdeki kitabı açıkça okuyacağımız, en derinlerimize bakacağımız, kendimize en hakiki soruları sorduracak bir hikâye. 'İmre' ise hayatı büyük bir açlık ve heyecanla yaşayan, dişil enerjisinden beslenen, özgür ruhlu bir kadın. Onu keşfetmek ve kendi kabuklarını soymak için sabırsızlanıyorum."

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