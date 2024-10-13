Deha’nın seksi İmre’si Melis Sezen’in memleketi şaşırttı! Herkes İstanbullu sanıyordu! 27’lik oyuncu meğer...

Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah İnci ve Sadakatsiz dizileriyle adını duyuran Melis Sezen, şimdilerde Deha dizisinde canlandırdığı İmre karakteriyle dikkat çekiyor. Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu, Uğur Polat ve Taner Ölmez gibi isimlerle aynı projede yer alan başarılı oyuncu, dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bu nedenle Melis Sezen'in hayatı ve memleketi hayranları tarafından sıkça araştırılıyor.

Deha dizisindeki rolüyle büyük ilgi toplayan Melis Sezen, canlandırdığı 'İmre' karakterini özgür ruhlu, güzelliği ve zekasıyla dikkat çeken, sınırları zorlayan bir kadın olarak tanımlıyor.