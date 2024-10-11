Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo kimdir, kaç yaşında, neden intihar etti! Can Bonomo’dan açıklama...

Can Bonomo tarafından yapılan açıklama
Can Bonomo'dan açıklama: "Ailemiz zor bir süreçten geçiyor"
Olayın ardından ünlü şarkıcı Can Bonomo, sosyal medya hesaplarından kısa bir açıklama yaptı. Bonomo "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo
Funda Bonomo kimdir?
Funda Bonomo, şarkıcı Can Bonomo'nun ablası olarak tanınmaktadır. İzmir Kemalpaşa'da yaşayan Bonomo, hayvan haklarına olan duyarlılığıyla biliniyor. Özellikle sokak hayvanlarına gösterdiği ilgi ve sahiplenme çabaları ile tanınan Funda Bonomo, kimsesiz ve engelli köpeklerin bakımını üstlenmesiyle dikkat çekmiştir. Sosyal medyada da bu özverili çalışmaları ile geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Bonomo, hayvansever kimliğiyle öne çıkmaktadır.
İntihar sebebi henüz bilinmiyor
Yakın zamanda 165 engelli ve kimsesiz köpeğe çiftliğinin kapılarını açmasıyla gündeme gelen Funda Bonomo'nun intihar sebebi henüz netlik kazanmış değil. Aile yakınları ve dostları tarafından da büyük üzüntüyle karşılanan olayın ardından, sosyal medyada Bonomo'ya yönelik destek ve başsağlığı mesajları paylaşılmaya devam ediyor.