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Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo kimdir, kaç yaşında, neden intihar etti! Can Bonomo'dan açıklama...

Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo'nun İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı iddiası sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 08:47 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 08:47
Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo kimdir, kaç yaşında, neden intihar etti! Can Bonomo’dan açıklama...

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Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiği yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada hızla yayılan haberlerin ardından Bonomo, kişisel hesabından yaptığı açıklama ile iddialara yanıt vererek ablasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Can Bonomo'nun ablası Funda BonomoCan Bonomo'nun ablası Funda Bonomo

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, geçen 8 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Murat Reis Mahallesi'ndeki evinde çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Funda Bonomo, tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Funda Bonomo'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Can Bonomo, ailesi ve ablasıCan Bonomo, ailesi ve ablası

165 KÖPEĞE ÇİFTLİĞİNİ AÇMIŞTI

Yakın zamanda engelli ve kimsesiz 165 köpeğe çiftliğinin kapılarını açarak gündeme gelen Funda Bonomo'nun neden bu girişimde bulunduğu henüz netlik kazanmadı. Ailesi ve yakın çevresi ise bu zorlu süreçte onun yanında olmaya çalışıyor.

Can Bonomo tarafından yapılan açıklamaCan Bonomo tarafından yapılan açıklama

Can Bonomo'dan açıklama: "Ailemiz zor bir süreçten geçiyor"

Olayın ardından ünlü şarkıcı Can Bonomo, sosyal medya hesaplarından kısa bir açıklama yaptı. Bonomo "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Can Bonomo'nun ablası Funda BonomoCan Bonomo'nun ablası Funda Bonomo

Funda Bonomo kimdir?

Funda Bonomo, şarkıcı Can Bonomo'nun ablası olarak tanınmaktadır. İzmir Kemalpaşa'da yaşayan Bonomo, hayvan haklarına olan duyarlılığıyla biliniyor. Özellikle sokak hayvanlarına gösterdiği ilgi ve sahiplenme çabaları ile tanınan Funda Bonomo, kimsesiz ve engelli köpeklerin bakımını üstlenmesiyle dikkat çekmiştir. Sosyal medyada da bu özverili çalışmaları ile geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Bonomo, hayvansever kimliğiyle öne çıkmaktadır.

İntihar sebebi henüz bilinmiyor

Yakın zamanda 165 engelli ve kimsesiz köpeğe çiftliğinin kapılarını açmasıyla gündeme gelen Funda Bonomo'nun intihar sebebi henüz netlik kazanmış değil. Aile yakınları ve dostları tarafından da büyük üzüntüyle karşılanan olayın ardından, sosyal medyada Bonomo'ya yönelik destek ve başsağlığı mesajları paylaşılmaya devam ediyor.

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