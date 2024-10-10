Hayriye’ye veda: Kirli Sepeti’nde büyük ayrılık! Ceren Moray artık...

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre Kirli Sepeti dizisi, ikinci sezon onayını aldıktan sonra izleyicilerini sevindirmişti. Ancak Hayriye karakteriyle dikkat çeken Ceren Moray'ın diziden ayrılacağı iddiaları seyirciler arasında büyük bir endişeye neden oldu. Moray'ın sürpriz bir projeye geçeceği öne sürülürken, Kirli Sepeti'nde nasıl bir veda sahnesiyle ayrılacağı şimdiden merak konusu oldu. Yapım ekibinden ise bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.
Kirli Sepeti'nde Şok Ayrılık: Hayriye Karakteri Diziden Ayrılıyor
Ekranların sevilen yapımlarından Kirli Sepeti, 36. bölümüyle seyircisini üzen bir haberle gündeme geldi. İlk bölümünden itibaren izleyicinin büyük beğenisini toplayan dizi, geçtiğimiz sezon sonunda ikinci sezon için onay almış ve bu karar, seyirciler tarafından sevinçle karşılanmıştı. Ancak diziden gelen ayrılık haberi, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Hayriye Karakterine Veda Zamanı
Kirli Sepeti dizisinde Hayriye karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ceren Moray'ın, diziden ayrılacağı iddia edildi. Pazar akşamlarının iddialı yapımlarından biri olan Kirli Sepeti, güçlü rakipleri karşısında zorlanırken Moray'ın bu ayrılığı, dizinin hayranlarında şok etkisi yarattı.