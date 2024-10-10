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Hayriye'ye veda: Kirli Sepeti'nde büyük ayrılık! Ceren Moray artık...

Ekranların sevilen dizisi Kirli Sepeti, 36. bölüm sonrasında çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi. Dizinin Hayriye karakterine hayat veren Ceren Moray’ın projeden ayrılacağı konuşuluyor. İlk sezondan itibaren izleyicinin beğenisini toplayan Moray’ın bu beklenmedik vedası, hayranlarında şok etkisi yarattı. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da bu iddia, dizinin geleceği hakkında soru işaretleri yarattı.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 17:37 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 17:37
Hayriye’ye veda: Kirli Sepeti’nde büyük ayrılık! Ceren Moray artık...

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Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre Kirli Sepeti dizisi, ikinci sezon onayını aldıktan sonra izleyicilerini sevindirmişti. Ancak Hayriye karakteriyle dikkat çeken Ceren Moray'ın diziden ayrılacağı iddiaları seyirciler arasında büyük bir endişeye neden oldu. Moray'ın sürpriz bir projeye geçeceği öne sürülürken, Kirli Sepeti'nde nasıl bir veda sahnesiyle ayrılacağı şimdiden merak konusu oldu. Yapım ekibinden ise bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.

Kirli Sepeti'nde Şok Ayrılık: Hayriye Karakteri Diziden Ayrılıyor

Ekranların sevilen yapımlarından Kirli Sepeti, 36. bölümüyle seyircisini üzen bir haberle gündeme geldi. İlk bölümünden itibaren izleyicinin büyük beğenisini toplayan dizi, geçtiğimiz sezon sonunda ikinci sezon için onay almış ve bu karar, seyirciler tarafından sevinçle karşılanmıştı. Ancak diziden gelen ayrılık haberi, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Hayriye Karakterine Veda Zamanı

Kirli Sepeti dizisinde Hayriye karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ceren Moray'ın, diziden ayrılacağı iddia edildi. Pazar akşamlarının iddialı yapımlarından biri olan Kirli Sepeti, güçlü rakipleri karşısında zorlanırken Moray'ın bu ayrılığı, dizinin hayranlarında şok etkisi yarattı.

Hangi Sahneyle Veda Edecek?

Ceren Moray'ın ayrılma kararı sonrasında izleyiciler, ünlü oyuncunun diziye hangi sahneyle veda edeceğini merakla bekliyor. Henüz yapımcılar ve oyuncu tarafından resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, bu ayrılığın dizinin gidişatını nasıl etkileyeceği şimdiden tartışılmaya başlandı. Moray'ın yeni bir projeyle ekranlara döneceği yönünde de iddialar var.

37. Bölümde Neler Olacak?

Kirli Sepeti, 37. bölümü ile Pazar akşamı seyircisiyle buluşacak. Ceren Moray'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ve karakterinin nasıl bir sonla izleyiciye veda edeceği ise büyük bir merak konusu. Hayriye'nin vedası, dizinin hikayesinde önemli değişikliklere yol açabilir.

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