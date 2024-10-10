Hayriye’ye veda: Kirli Sepeti’nde büyük ayrılık! Ceren Moray artık...

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre Kirli Sepeti dizisi, ikinci sezon onayını aldıktan sonra izleyicilerini sevindirmişti. Ancak Hayriye karakteriyle dikkat çeken Ceren Moray'ın diziden ayrılacağı iddiaları seyirciler arasında büyük bir endişeye neden oldu. Moray'ın sürpriz bir projeye geçeceği öne sürülürken, Kirli Sepeti'nde nasıl bir veda sahnesiyle ayrılacağı şimdiden merak konusu oldu. Yapım ekibinden ise bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.