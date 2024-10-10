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Gelin Evi yarışmasına tiny house ile katıldı! Ezgi Sertel bile şaşırdı: Bir ilk yaşanıyor

Gelin Evi, bu hafta ilginç bir yarışmacıya ev sahipliği yapıyor. Ezgi Sertel'in sunuculuğunu üstlendiği yarışmada, Gizem gelin diğer yarışmacıları klasik ev ortamından farklı bir şekilde Tiny House'unda ağırladı. Programda bir ilk olan bu deneyim, hem sunucu hem de diğer yarışmacılar tarafından büyük merakla karşılandı.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 22:35 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 22:35
Gelin Evi yarışmasına tiny house ile katıldı! Ezgi Sertel bile şaşırdı: Bir ilk yaşanıyor

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Gelin Evi, bu hafta farklı bir yaşam tarzını gözler önüne seriyor. Yarışmaya minimalist ve sade yaşam tarzıyla dikkat çeken Gizem gelin, diğer yarışmacılarını Tiny House olarak bilinen küçük ama kullanışlı evinde ağırladı. Ev dekorasyonu ve yaşam tarzıyla şaşırtan Gizem gelin, bu deneyimi ile yarışmada bir ilki yaşattı.

Fotoğraflar:YoutubeFotoğraflar:Youtube

Gizem gelinin Tiny House'undaki salon spor ve modern bir tarzda dekore edilmiş. Oturma grubu yerine kahve tonlarında Chester kanepe tercih edilmiş. Duvardaki dünya haritası sticker ile dekorasyon hareketlendirilirken, haritada Gizem gelinin ve eşinin gezdiği ülkeler işaretli. Açılı pencerelerde kullanılan gri fonlar ve beyaz tüller ise salona ferahlık katıyor. Ancak, gri kırçıllı halı kanepeyle tam uyum sağlamamış.

Gizem gelinin gezdiği ülkelerden topladığı anılar ve kendi el emeği aksesuarlar da evin dekorasyonunda yerini alıyor. Ayrıca, duvardaki asimetrik boy aynası hem modern hem de işlevsel bir detay olarak dikkat çekiyor.

Evin dış görünümüEvin dış görünümü

GELİNLERİN İLK TEPKİSİ

Programda diğer yarışmacılar, bu küçük yaşam alanını şaşırtıcı buldu. Klasik evlerde alışık oldukları geniş alanlar, gösterişli avizeler ve şık aksesuarlar yerine, Tiny House'un sadeliği onları hem meraklandırdı hem de şaşırttı. Ezgi Sertel de bu yaşam tarzının son dönemde oldukça popülerleştiğine değinerek, Gizem gelinin cesur tercihini övdü.

YAZLIK KAÇAMAK MI, GÜNLÜK YAŞAM MI?

Gizem gelin, bu evde yaklaşık 2.5 yıldır kaldıklarını ve genellikle yazları burada geçirdiklerini belirtti. Kışın ise eşinin de desteğiyle ülke ülke gezdiklerini paylaştı. Minimal yaşam tarzını savunan Gizem gelin, bu küçük evin kendilerine büyük bir özgürlük sağladığını söyledi. Evin maliyeti sorulduğunda ise, yıllık kiraladıklarını ve günlük 2.500 TL gibi bir rakama denk geldiğini belirtti. Bu açıklama, hem yarışmacılarda hem de izleyicilerde şaşkınlık yarattı.

TİNY HOUSE TRENDİ

Gizem gelin, minimalist yaşamın tüm dünyada bir trend haline geldiğini ve Türkiye'de de giderek ilgi gördüğünü dile getirdi. Bu tarz evlerin daha az eşya ve daha fazla özgürlük sunduğunu belirten Gizem gelin "Aslında evlerimizden çok daha büyük bir alanda yaşıyoruz" diyerek Tiny House'un sunduğu alternatif yaşam alanını öne çıkardı.

Program boyunca gelinler, bu küçük salonun avantaj ve dezavantajlarını tartışırken, Gizem gelin evde kendi el emekleriyle oluşturduğu dekorasyon detaylarını da gösterdi. Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış saksılar, el yapımı makromeler ve dünya haritasındaki gezdikleri ülkelerin işaretlenmesi gibi kişisel dokunuşlar, evin minimalizmi içinde büyük bir anlam taşıdı.

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