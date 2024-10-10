Gelin Evi yarışmasına tiny house ile katıldı! Ezgi Sertel bile şaşırdı: Bir ilk yaşanıyor

Gelin Evi, bu hafta farklı bir yaşam tarzını gözler önüne seriyor. Yarışmaya minimalist ve sade yaşam tarzıyla dikkat çeken Gizem gelin, diğer yarışmacılarını Tiny House olarak bilinen küçük ama kullanışlı evinde ağırladı. Ev dekorasyonu ve yaşam tarzıyla şaşırtan Gizem gelin, bu deneyimi ile yarışmada bir ilki yaşattı.
Fotoğraflar:Youtube
Gizem gelinin Tiny House'undaki salon spor ve modern bir tarzda dekore edilmiş. Oturma grubu yerine kahve tonlarında Chester kanepe tercih edilmiş. Duvardaki dünya haritası sticker ile dekorasyon hareketlendirilirken, haritada Gizem gelinin ve eşinin gezdiği ülkeler işaretli. Açılı pencerelerde kullanılan gri fonlar ve beyaz tüller ise salona ferahlık katıyor. Ancak, gri kırçıllı halı kanepeyle tam uyum sağlamamış.
Gizem gelinin gezdiği ülkelerden topladığı anılar ve kendi el emeği aksesuarlar da evin dekorasyonunda yerini alıyor. Ayrıca, duvardaki asimetrik boy aynası hem modern hem de işlevsel bir detay olarak dikkat çekiyor.
Evin dış görünümü
GELİNLERİN İLK TEPKİSİ
Programda diğer yarışmacılar, bu küçük yaşam alanını şaşırtıcı buldu. Klasik evlerde alışık oldukları geniş alanlar, gösterişli avizeler ve şık aksesuarlar yerine, Tiny House'un sadeliği onları hem meraklandırdı hem de şaşırttı. Ezgi Sertel de bu yaşam tarzının son dönemde oldukça popülerleştiğine değinerek, Gizem gelinin cesur tercihini övdü.