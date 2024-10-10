Gelin Evi yarışmasına tiny house ile katıldı! Ezgi Sertel bile şaşırdı: Bir ilk yaşanıyor

Gelin Evi , bu hafta farklı bir yaşam tarzını gözler önüne seriyor. Yarışmaya minimalist ve sade yaşam tarzıyla dikkat çeken Gizem gelin , diğer yarışmacılarını Tiny House olarak bilinen küçük ama kullanışlı evinde ağırladı. Ev dekorasyonu ve yaşam tarzıyla şaşırtan Gizem gelin, bu deneyimi ile yarışmada bir ilki yaşattı.

Fotoğraflar:Youtube

Gizem gelinin Tiny House'undaki salon spor ve modern bir tarzda dekore edilmiş. Oturma grubu yerine kahve tonlarında Chester kanepe tercih edilmiş. Duvardaki dünya haritası sticker ile dekorasyon hareketlendirilirken, haritada Gizem gelinin ve eşinin gezdiği ülkeler işaretli. Açılı pencerelerde kullanılan gri fonlar ve beyaz tüller ise salona ferahlık katıyor. Ancak, gri kırçıllı halı kanepeyle tam uyum sağlamamış.

Gizem gelinin gezdiği ülkelerden topladığı anılar ve kendi el emeği aksesuarlar da evin dekorasyonunda yerini alıyor. Ayrıca, duvardaki asimetrik boy aynası hem modern hem de işlevsel bir detay olarak dikkat çekiyor.