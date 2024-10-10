İnci Taneleri’nin Dilber’i dudak uçuklattı! Hazar Ergüçlü’nün bölüm başı ücreti ortaya çktı

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Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi, bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ergüçlü'nün başarılı performansı ve canlandırdığı Dilber karakteri şimdiden büyük ilgi görürken, aldığı bölüm başı ücret ise gündeme damgasını vurdu.

Fotoğraflar: Instagram HAZAR ERGÜÇLÜ'NÜN KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI Ergüçlü'nün İnci Taneleri dizisinde sergilediği performansın yanı sıra, aldığı bölüm başı ücret de konuşuluyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte oyuncunun bölüm başı alacağı ücretin 1 milyon TL olduğu öğrenildi. Bu rakam, Ergüçlü'nün Türk dizi sektöründe ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösteriyor.