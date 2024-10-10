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İnci Taneleri'nin Dilber'i dudak uçuklattı! Hazar Ergüçlü'nün bölüm başı ücreti ortaya çktı

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi, bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile büyük ilgi görürken, özellikle Hazar Ergüçlü’nün performansı dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun dizide canlandırdığı Dilber karakteri ile büyük beğeni toplaması bekleniyor. Fakat bu sezon sadece oyunculuğu değil, kazandığı ücret de gündemde.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 18:32 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 18:32
İnci Taneleri’nin Dilber’i dudak uçuklattı! Hazar Ergüçlü’nün bölüm başı ücreti ortaya çktı

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Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi, bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ergüçlü'nün başarılı performansı ve canlandırdığı Dilber karakteri şimdiden büyük ilgi görürken, aldığı bölüm başı ücret ise gündeme damgasını vurdu.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

HAZAR ERGÜÇLÜ'NÜN KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Ergüçlü'nün İnci Taneleri dizisinde sergilediği performansın yanı sıra, aldığı bölüm başı ücret de konuşuluyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte oyuncunun bölüm başı alacağı ücretin 1 milyon TL olduğu öğrenildi. Bu rakam, Ergüçlü'nün Türk dizi sektöründe ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösteriyor.

2011 yılında Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmi ile oyunculuk kariyerine adım atan Hazar Ergüçlü, televizyon izleyicisi tarafından ise Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Simay Canay karakteri ile tanındı.

Ardından 2013-2015 yılları arasında Medcezir dizisinde başrollerden biri olarak izleyici karşısına çıkan oyuncu, Eylül Buluter karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı.

İNCİ TANELERİ'NDE YİNE GÖZ DOLDURACAK

İnci Taneleri dizisi, ilk sezonunda olduğu gibi bu sezon da heyecan dolu sahneleri ve çarpıcı olay örgüsüyle ekran başındakileri etkisi altına almaya hazırlanıyor.

Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakteri ile dikkat çeken dans sahnelerinin ise uzun süre konuşulacağı düşünülüyor.

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