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Yabani dizisinin akıbeti belli oldu; O tarihte final yapacak!

Geçtiğimiz sezon tartışmaların odağında olan Yabani, bu yıl da izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. İkinci sezona geçiş yaptıktan sonra reytinglerde beklenenden düşük sonuçlar elde eden dizinin geleceği belirsizliğini koruyordu. İzleyici ilgisinin azalması nedeniyle final iddiaları sık sık gündeme gelirken konu hakkında yeni açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 07:04 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 07:04
Yabani dizisinin akıbeti belli oldu; O tarihte final yapacak!

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Yabani dizisi bu sezon bekleneni veremedi. Salı gününden cumartesi gününe alınmasına rağmen izleyici ilgisi istenilen düzeyde olmayan dizi final iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

(Kaynak: NOW TV)(Kaynak: NOW TV)

NTC Medya imzasını taşıyan dizi, daha önce sezon sonunda final yapacağı iddialarıyla gündeme gelmişti.

(Kaynak: NOW TV)(Kaynak: NOW TV)

Ancak yurt dışı satışlarından elde edilen gelir sayesinde projenin ömrü uzatılmış ve dizi ikinci sezona taşınmıştı.

(Kaynak: NOW TV)(Kaynak: NOW TV)

Ne var ki ikinci sezondaki düşük reytingler nedeniyle final söylentileri bir kez daha tartışılmaya başlandı.

(Kaynak: NOW TV)(Kaynak: NOW TV)

Diziye Devam Kararı: Aralık Sonuna Kadar Ekranda Olacak

Yabani'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, yapım ekibinden gelen bilgilere göre şimdilik final kararı alınmadı.

(Kaynak: NOW TV)(Kaynak: NOW TV)

Eğer yeni bir gelişme yaşanmazsa, Yabani dizisi aralık ayı sonuna kadar ekranda olmaya devam edecek.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)
Aralık ayı sonunda final yapması bekleniyor.

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