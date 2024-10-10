Yabani dizisinin akıbeti belli oldu; O tarihte final yapacak!

Yabani dizisi bu sezon bekleneni veremedi. Salı gününden cumartesi gününe alınmasına rağmen izleyici ilgisi istenilen düzeyde olmayan dizi final iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
Yabani dizisi bu sezon bekleneni veremedi. Salı gününden cumartesi gününe alınmasına rağmen izleyici ilgisi istenilen düzeyde olmayan dizi final iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
NTC Medya imzasını taşıyan dizi, daha önce sezon sonunda final yapacağı iddialarıyla gündeme gelmişti.
Ancak yurt dışı satışlarından elde edilen gelir sayesinde projenin ömrü uzatılmış ve dizi ikinci sezona taşınmıştı.
Ne var ki ikinci sezondaki düşük reytingler nedeniyle final söylentileri bir kez daha tartışılmaya başlandı.
Diziye Devam Kararı: Aralık Sonuna Kadar Ekranda Olacak
Yabani'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, yapım ekibinden gelen bilgilere göre şimdilik final kararı alınmadı.
Eğer yeni bir gelişme yaşanmazsa, Yabani dizisi aralık ayı sonuna kadar ekranda olmaya devam edecek.
Aralık ayı sonunda final yapması bekleniyor.