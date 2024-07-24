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Sefirin Kızı ile beğeni toplamıştı... Partneri ise çok konuşulacak! Aslı Enver efsane bir diziyle dönüyor!

Netflix, ünlü senarist Meriç Acemi'nin kaleminden çıkan ve büyük bir merakla beklenen yeni dizi "Kuşatma" ile izleyicilere eşsiz bir deneyim sunmak için hazırlıklarını tamamladı. Dizinin başrolünde, yetenekleri ve etkileyici performanslarıyla tanınan başarılı oyuncu Aslı Enver yer alacak. Usta yönetmen Uluç Bayraktar'ın imzasını taşıyan "Kuşatma", güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkatleri üzerine çekecek. Her bölümünde merak uyandıran olay örgüsü ve sürükleyici anlatımıyla, "Kuşatma" dizisi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 09:07 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 09:07
Sefirin Kızı ile beğeni toplamıştı... Partneri ise çok konuşulacak! Aslı Enver efsane bir diziyle dönüyor!

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Netflix, orijinal içerikleriyle dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine ulaşmaya devam ediyor. Meriç Acemi tarafından yazılan ve güçlü bir senaryoya sahip olan "Kuşatma" dizisi, izleyicilere dramatik ve heyecan dolu bir hikaye sunmayı hedefliyor.

"Kuşatma" dizisinde Aslı Enver'in partneri olarak Engin Akyürek'e teklif götürüldüğü öğrenildi. Osman karakteri için teklif edilen Akyürek'in vereceği yanıt merakla bekleniyor.

Eğer Akyürek teklifi kabul ederse, iki yıl önce Aslı Enver'in annelik molası nedeniyle gerçekleşemeyen "Adım Farah" dizisindeki partnerlik, "Kuşatma" dizisinde gerçekleşmiş olacak.

DİZİNİN KONUSU

Dizi, Nihal ve Osman karakterlerinin bir yalıda geçen çekişmeli savaşlarını ve tutku dolu aşklarını konu alıyor.

Osman'ın küçük kardeşi Arda rolünde ise Tarık Emir Tekin yer alacak. Dizinin güçlü alt metni ve etkileyici sahneleri ile izleyicileri ekran başına kilitlemesi bekleniyor.

ÇEKİMLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sekiz bölümlük dizinin çekimlerine Ekim ayında başlanması planlanıyor.

"Kuşatma" dizisi, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de etkileyici senaryosuyla şimdiden merakla bekleniyor.

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