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Düğün fotoğraflar olay oldu: Çarli dizisinin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu evlendi!

1998-1999 yıllarında yayınlanan "Çarli" dizisiyle adını duyuran ve sonrasında veteriner hekim olarak kariyerine devam eden Mine Çağlar Kondu, sevgilisi Sertaç Sevim ile evlendi. Kondu, nikah pozlarını sosyal medya hesabında yayınlayarak takipçilerinin beğenisini kazandı.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:05 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:08
Düğün fotoğraflar olay oldu: Çarli dizisinin Cilvenaz’ı Mine Çağlar Kondu evlendi!

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"Çarli" dizisinde "Cilvenaz" karakteriyle tanınan Mine Çağlar Kondu, hayatını sevgilisi Sertaç Sevim ile birleştirdi. Sade bir nikah töreni gerçekleştiren ünlü isim, bu özel gününe ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

"Çarli" Dizisinin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu Evlendi!

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden "Çarli"de canlandırdığı "Cilvenaz" karakteriyle tanınan Mine Çağlar Kondu, dünyaevine girdi. Ünlü isim, sade nikah töreninde çekilen mutluluk dolu karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kondu'nun Instagram hesabıKondu'nun Instagram hesabı

Veterinerlik Mesleğine Devam Ediyor

1998-1999 yıllarında çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gören "Çarli" dizisi ile adını geniş bir kitleye duyuran Mine Çağlar Kondu, oyunculuk kariyerinden sonra farklı bir yol seçti.

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden mezun olan Kondu, oyunculuğu bırakarak veteriner hekim olarak meslek hayatına adım attı. Şu an bu alanda çalışmaya devam eden Kondu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Sade Nikah Töreni

Mine Çağlar Kondu, sevgilisi Sertaç Sevim ile sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirdi. Ünlü isim, bu özel gününden kareleri sosyal medya üzerinden paylaşarak hayranlarından büyük beğeni topladı.

Takipçileri ve sevenleri, Kondu'ya tebrik mesajları göndererek mutluluk dileklerinde bulundular.

"Çarli" dizisiyle hafızalara kazınan Mine Çağlar Kondu, bu projenin ardından "Sıcak Saatler", "Mavi Düşler" ve "Ayşecik" gibi sevilen yapımlarda da rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü. Ancak Kondu, yıllar içinde ekranlardan uzaklaşıp veteriner hekim olarak çalışmalarına yoğunlaştı.

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