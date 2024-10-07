2 aya evlenecekleri öğrenilmişti! İşte Karadut’un başrolü İrem Helvacıoğlu’nun büyük aşkı

İrem Helvacıoğlu'nun uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evleneceği haberleri sevenlerini şimdiden heyecanlandırdı. Bakın Karadut'un başrolü İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi kimmiş...
Sen Anlat Karadeniz'den sonra son durağı ATV'nin yeni dizisi Karadut olan İrem Helvacıoğlu, kariyerinde bir altın çağını daha yaşıyor.
Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Şükrü Özyıldız gibi isimlerin bir araya geldiği Karadut dizisinde oyunculuğuyla göz dolduran İrem Helvacıoğlu'nun özel hayatında da sevindiren haberler gelmeye devam ediyor.