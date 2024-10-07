5 adımda eridi: 78 kilo veren fenomenin başarı sırrı

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Kilo verme süreci, birçok kişi için zorlu bir yolculuk olabilir. Wisconsin'li kilo verme koçu Amber Clemens, bu süreçte karşılaştığı zorlukları aşmak ve 2018'den 2020'ye kadar tam 78 kilo vermek için hayatında bazı önemli değişiklikler yaptı. Sosyal medya platformu TikTok'ta deneyimlerini paylaşan Clemens, başarıya ulaşmak için yaptığı beş fedakarlığı anlatarak, kilo vermek isteyenlere ilham veriyor. İşte Clemens'in kilo verme hikayesinde öne çıkan beş önemli adım…

Fotoğraflar: Instagram 1. Evde Yemek Hazırlama Amber Clemens, kilo verme yolculuğunun temel taşlarından birinin evde yemek hazırlamak olduğunu vurguluyor. Restoranlarda yediğimiz yemekler genellikle daha fazla yağ, sodyum ve kalori içerirken, evde pişirilen yemeklerde bu oranlar daha düşük olur ve besin değerleri daha yüksektir. Clemens, haftada sadece birkaç öğünü dışarıda yediğini ve bunların dışındaki tüm yemeklerini evde hazırladığını söylüyor. Evde yemek yapmanın, yeme alışkanlıklarını daha kontrollü hale getirdiğini ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olduğunu belirtiyor.