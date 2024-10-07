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5 adımda eridi: 78 kilo veren fenomenin başarı sırrı

Kilo vermek, birçok insan için önemli bir hedef olabilir. Ancak bu hedefe ulaşmak, sadece diyet yapmak veya egzersiz yapmakla sınırlı değil, aynı zamanda günlük alışkanlıklarda yapılan bazı fedakarlıkları da gerektirebilir. Wisconsin'li kilo verme koçu Amber Clemens, 2018'den 2020'ye kadar 78 kilo vererek dikkat çekici bir başarıya imza attı. TikTok'ta paylaştığı videolarında bu başarıyı elde etmek için yaptığı beş önemli fedakarlığı anlattı. İşte Clemens'in kilo verme sürecinde yaptığı beş kritik değişiklik...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:06 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:37
5 adımda eridi: 78 kilo veren fenomenin başarı sırrı

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Kilo verme süreci, birçok kişi için zorlu bir yolculuk olabilir. Wisconsin'li kilo verme koçu Amber Clemens, bu süreçte karşılaştığı zorlukları aşmak ve 2018'den 2020'ye kadar tam 78 kilo vermek için hayatında bazı önemli değişiklikler yaptı. Sosyal medya platformu TikTok'ta deneyimlerini paylaşan Clemens, başarıya ulaşmak için yaptığı beş fedakarlığı anlatarak, kilo vermek isteyenlere ilham veriyor. İşte Clemens'in kilo verme hikayesinde öne çıkan beş önemli adım…

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

1. Evde Yemek Hazırlama

Amber Clemens, kilo verme yolculuğunun temel taşlarından birinin evde yemek hazırlamak olduğunu vurguluyor. Restoranlarda yediğimiz yemekler genellikle daha fazla yağ, sodyum ve kalori içerirken, evde pişirilen yemeklerde bu oranlar daha düşük olur ve besin değerleri daha yüksektir. Clemens, haftada sadece birkaç öğünü dışarıda yediğini ve bunların dışındaki tüm yemeklerini evde hazırladığını söylüyor. Evde yemek yapmanın, yeme alışkanlıklarını daha kontrollü hale getirdiğini ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olduğunu belirtiyor.

Amber Clemens'in hesabından görüntülerAmber Clemens'in hesabından görüntüler

2. Şekersiz İçecek Tercihi

Clemens, tam şekerli içecekleri şekersiz alternatiflerle değiştirdi. Kalori ve şeker içeriği yüksek olan gazlı içecekler, kilo kaybını zorlaştırabilir ve metabolizmayı olumsuz etkileyebilir. Diyet sodalar ise düşük kalori içermelerine rağmen, Clemens gibi kilo verme uzmanları tarafından önerilmiyor. Toronto merkezli diyetisyen Abbey Sharp "Diyet sodalar sağlıklı yiyecekler değildir. En iyisi, şekersiz buzlu çay, su veya kombucha gibi daha sağlıklı içecek alternatiflerini tercih etmek" diyor.

Clemens'in sosyal medya hesabıClemens'in sosyal medya hesabı

3. Porsiyonlanmış Atıştırmalıklar Kullanma

Porsiyon kontrolü, kilo verme sürecinde en önemli unsurlardan biridir. Amber Clemens, paketli atıştırmalıkların kilo alımına neden olabileceğini ve bu nedenle önceden porsiyonlanmış alternatifleri tercih ettiğini belirtiyor. Örneğin, cipsleri küçük porsiyonlarda yemek veya az miktarda tüketmek aşırı kalori alımını engelleyebilir. Yapılan araştırmalar, cipsleri sosla tüketmenin tek başına yemeye kıyasla %77 daha fazla kalori alımına yol açtığını gösteriyor. Clemens, bu tür aşırılıklardan kaçınmak için porsiyonlanmış atıştırmalıklarla kontrol sağlamanın önemini vurguluyor.

4. Tatlıları Günlük Kalori Alımına Dahil Etme

Tatlılardan vazgeçmek Clemens için zor olmuş, bu yüzden tatlıları tamamen hayatından çıkarmak yerine onları günlük kalori alımına eklemeyi tercih etmiş. Kalori açığı yaratmak, yani tüketilen kalorinin harcanandan az olması, kilo kaybında kritik bir rol oynar. Clemens, bu yöntemle tatlılara olan düşkünlüğünü kontrol altında tutmayı başarmış. Nebraska merkezli bir diyetisyen, "Meyve ve kalsiyum açısından zengin, ilave şeker içermeyen tatlılar, bu tarz düşkünlükleri kontrol etmenin sağlıklı bir yoludur" diyor.

5. Gerçekçi Adım Hedefleri Belirlemek

Amber Clemens, kilo verme sürecinde günlük aktivite hedeflerini belirlemenin de önemli olduğunu belirtiyor. Günlük adım sayısını gerçekçi bir şekilde belirleyip buna sadık kalmak, fiziksel aktiviteyi artırırken motivasyonu da yüksek tutar. Clemens, kendisi için ulaşılabilir adım hedefleri koymuş ve bu hedeflere ulaşmanın onu hem fiziksel hem de mental olarak daha iyi hissettirdiğini ifade ediyor.

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