Anne Değil Abla! Alina Boz’un Annesini Görenler Gözlerine İnanamadı!

📺 "Aşk 101", "Maraşlı", "Vatanım Sensin", "Paramparça" ve "Bir Peri Masalı" gibi dizilerin başrollerinde yer alan oyuncu, şimdilerde yeni projeler için hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.

✈️ Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri bölümünden mezun olan Boz, üniversite eğitimini ise Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamladı. 2013 yılında "Cesur Hemşire" dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Boz, kısa sürede başarılı projelere imza attı.

🌍 1998 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya gelen Alina Boz , annesi Rus ve babası Bulgaristan göçmeni. 7 yaşına kadar Rusya'da yaşayan güzel oyuncu, ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. İlkokul yıllarında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı ve 7 yıl boyunca sahnelerde yer aldı.

💄✨ Alina Boz'un Güzellik Sırları! 💫

Cilt Temizliği Önceliği 🧼

Alina Boz, cilt temizliğine büyük önem veriyor. "Babamdan bana kalan bir alışkanlık bu," diyor. Çekimlerde bile fırsat buldukça yüzünü yıkayıp arınmayı ihmal etmiyor. Güzellik sırrını bir geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajında paylaşırken, "Yüzümü yıkamadan uyuyamam, çamurla kaplı gibi hissederim" diyerek cilt temizliğinin onun için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Güneş Koruyucu Kullanımı ☀️

Alina'nın beyaz tenini korumak için düzenli olarak güneş koruyucu kullanıyor. Cilt bakımına özen gösteren oyuncu, bu alışkanlığını sıkça dile getiriyor.

Doğal Cilt Bakımı 🌿

"Ağır makyajlardan kaçınıyorum ve cildimin nefes almasına izin veriyorum" diyor Alina. Setlerde de olabildiğince hafif makyaj yapmaya çalışıyor.