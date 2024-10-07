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Bir Gece Masalı 6. bölüm 1. fragmanı: Planlar alt üst olacak! Mahir ve Sıla...

Türk televizyonlarının sevilen dizisi "Bir Gece Masalı", hayranlarının merakla beklediği altıncı bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi, komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkânsız aşkını masalsı bir anlatımla izleyiciye sunuyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte son gelişmeler haberimizde...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 14:51 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 14:51
Bir Gece Masalı 6. bölüm 1. fragmanı: Planlar alt üst olacak! Mahir ve Sıla...

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Mahir ve Canfeza'nın aşkı, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde filizlenirken, izleyicileri etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor. Yeni bölüm fragmanı da geldi. İşte merak edilenler...

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Gelişim davetsizdi. Gidişim de elvedasız olsun istedim. Şems-i Tebrizi."

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Çevirdikleri işlerle Mahir'i eve dönmeye ikna eden Afet ve Asaf, aslında daha büyük bir planın içindedir.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Ancak Sıla'nın herkesin içinde Mahir'le evlenmek istemediğini söylemesi herkesin planları alt üst eder.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Canfeza'nın Mahir'den Sıla'yı kaçırıp göndermesini istemesi ile üçlü arasında bir ittifak kurulur.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Mahir ve Canfeza herkese rağmen yan yana dururken Selim'in köşke yaptığı gece baskını Afet ve Asaf'ı planlarını uygulamakta acele etmek zorunda bırakır.

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