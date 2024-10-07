Bir Gece Masalı 6. bölüm 1. fragmanı: Planlar alt üst olacak! Mahir ve Sıla...

Mahir ve Canfeza'nın aşkı, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde filizlenirken, izleyicileri etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor. Yeni bölüm fragmanı da geldi. İşte merak edilenler...

"Gelişim davetsizdi. Gidişim de elvedasız olsun istedim. Şems-i Tebrizi."

(Kaynak: ATV)

Çevirdikleri işlerle Mahir'i eve dönmeye ikna eden Afet ve Asaf, aslında daha büyük bir planın içindedir.