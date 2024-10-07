Bülent Ersoy’dan filtre krizi: Diva sosyal medyayı ikiye böldü: Estetik mi yaptırdı? Photoshop’u fazla mı kaçırdı?

Türk Sanat Müziği'nin efsanevi ismi Bülent Ersoy, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Diva'nın, filtre kullanarak yüz hatlarını değiştirdiği fotoğrafı takipçileri arasında tartışma konusu oldu. Kimi kullanıcılar Ersoy'un yeni halini beğenirken, kimileri ise uyguladığı filtre ve Photoshop'un abartılı olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu.

Bülent Ersoy'un yüzündeki belirgin değişiklik, paylaşılan fotoğrafın altına gelen yorumlarda en çok dikkat çeken konu oldu. Yüz hatlarının neredeyse tanınmayacak kadar farklı göründüğünü söyleyen takipçiler, "Estetik mi yaptırdı yoksa sadece filtre mi kullandı?" sorularını yöneltti.