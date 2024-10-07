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Bülent Ersoy'dan filtre krizi: Diva sosyal medyayı ikiye böldü: Estetik mi yaptırdı? Photoshop’u fazla mı kaçırdı?

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla gündeme oturdu. Usta sanatçının, yüzüne uyguladığı belirgin filtre ile dikkat çeken fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Diva'nın paylaşımını gören takipçileri ise ikiye bölündü. Kimi "Estetik mi yaptırdı?" diye sorarken, kimi de "Photoshop'u fazla mı kaçırdı?" yorumlarında bulundu. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 11:14 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 11:15
Bülent Ersoy’dan filtre krizi: Diva sosyal medyayı ikiye böldü: Estetik mi yaptırdı? Photoshop’u fazla mı kaçırdı?

Türk Sanat Müziği'nin efsanevi ismi Bülent Ersoy, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Diva'nın, filtre kullanarak yüz hatlarını değiştirdiği fotoğrafı takipçileri arasında tartışma konusu oldu. Kimi kullanıcılar Ersoy'un yeni halini beğenirken, kimileri ise uyguladığı filtre ve Photoshop'un abartılı olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu.

Bülent Ersoy’dan filtre krizi: Diva sosyal medyayı ikiye böldü: Estetik mi yaptırdı? Photoshop’u fazla mı kaçırdı?

Bülent Ersoy'un yüzündeki belirgin değişiklik, paylaşılan fotoğrafın altına gelen yorumlarda en çok dikkat çeken konu oldu. Yüz hatlarının neredeyse tanınmayacak kadar farklı göründüğünü söyleyen takipçiler, "Estetik mi yaptırdı yoksa sadece filtre mi kullandı?" sorularını yöneltti.

Bülent Ersoy’dan filtre krizi: Diva sosyal medyayı ikiye böldü: Estetik mi yaptırdı? Photoshop’u fazla mı kaçırdı?

Ancak kısa bir süre sonra ortaya çıkan gerçek, tüm bu söylentilere son noktayı koydu. Ersoy'un yüzünde herhangi bir estetik müdahale olmadığı, sadece sosyal medya uygulamasındaki filtreler ve Photoshop efektleriyle görüntüsünü değiştirdiği öğrenildi.

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