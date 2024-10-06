Yalı Çapkını dizisinin 3. sezonunda, Çetin Tekindor'un canlandırdığı Halis Korhan karakterinin hikâyede yer almaması, dizinin hayranlarını endişelendirmişti.
Yalı Çapkını dizisinin 3. sezonunda, Çetin Tekindor'un canlandırdığı Halis Korhan karakterinin hikâyede yer almaması, dizinin hayranlarını endişelendirmişti.
YALI ÇAPKINI'NIN HALİS AĞA'SI NEREDE?
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ancak dizinin son bölümlerinde Halis Korhan karakterini canlandıran Çetin Tekindor'un hikayede yer almaması, izleyiciler arasında merak uyandırdı.
Dizinin yeni sezon jeneriğinde, başarılı oyuncu Çetin Tekindor'un adının yer almasına rağmen karakterinin ekranda görülmemesi, ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. Öte yandan, dizide Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler'in ise jenerikte isminin geçmemesi ve senaryodan çıkarılması dikkat çekmişti. Serçeler'in diziye veda ettiği kesinleşirken, Çetin Tekindor'un durumu ise belirsizliğini koruyordu.
Yalı Çapkını'nın son yayınlanan bölümünde, diziye geri dönüp dönmeyeceği merak edilen Halis Ağa'nın hikayede nerede olduğu açıklandı. Karakterin, senaryo gereği İsveç'te olduğu belirtildi. Halis Korhan'ın İsveç'te tedavi gördüğü öğrenildi. Ancak usta oyuncu Çetin Tekindor'un ilerleyen bölümlerde diziye dönüp dönmeyeceği henüz netleşmiş değil.
Hayranları tarafından sıkça sorulan "Halis Ağa diziden ayrıldı mı?" sorusu şimdilik belirsizliğini korurken, Tekindor'un diziye dönüşü büyük bir merakla bekleniyor. Gelişmelerin ilerleyen bölümlerde netlik kazanması bekleniyor.