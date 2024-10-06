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YALI ÇAPKINI'NIN HALİS AĞA'SI NEREDE?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ancak dizinin son bölümlerinde Halis Korhan karakterini canlandıran Çetin Tekindor'un hikayede yer almaması, izleyiciler arasında merak uyandırdı.

Sessiz Sedasız Ayrıldığı İddia Edilmişti

Dizinin yeni sezon jeneriğinde, başarılı oyuncu Çetin Tekindor'un adının yer almasına rağmen karakterinin ekranda görülmemesi, ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. Öte yandan, dizide Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler'in ise jenerikte isminin geçmemesi ve senaryodan çıkarılması dikkat çekmişti. Serçeler'in diziye veda ettiği kesinleşirken, Çetin Tekindor'un durumu ise belirsizliğini koruyordu.