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Öznur Serçeler'den sonra Çetin Tekindor da ayrıldı dendi! Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sının nerede olduğu ortaya çıktı

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin 3. sezonu heyecanla devam ederken, Halis Korhan karakterini canlandıran Çetin Tekindor’un diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusuydu.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 16:32 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 16:35
Öznur Serçeler’den sonra Çetin Tekindor da ayrıldı dendi! Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sının nerede olduğu ortaya çıktı

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Yalı Çapkını dizisinin 3. sezonunda, Çetin Tekindor'un canlandırdığı Halis Korhan karakterinin hikâyede yer almaması, dizinin hayranlarını endişelendirmişti.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

YALI ÇAPKINI'NIN HALİS AĞA'SI NEREDE?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ancak dizinin son bölümlerinde Halis Korhan karakterini canlandıran Çetin Tekindor'un hikayede yer almaması, izleyiciler arasında merak uyandırdı.

Sessiz Sedasız Ayrıldığı İddia Edilmişti

Dizinin yeni sezon jeneriğinde, başarılı oyuncu Çetin Tekindor'un adının yer almasına rağmen karakterinin ekranda görülmemesi, ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. Öte yandan, dizide Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler'in ise jenerikte isminin geçmemesi ve senaryodan çıkarılması dikkat çekmişti. Serçeler'in diziye veda ettiği kesinleşirken, Çetin Tekindor'un durumu ise belirsizliğini koruyordu.

Halis Ağa'nın Nerede Olduğu Ortaya Çıktı

Yalı Çapkını'nın son yayınlanan bölümünde, diziye geri dönüp dönmeyeceği merak edilen Halis Ağa'nın hikayede nerede olduğu açıklandı. Karakterin, senaryo gereği İsveç'te olduğu belirtildi. Halis Korhan'ın İsveç'te tedavi gördüğü öğrenildi. Ancak usta oyuncu Çetin Tekindor'un ilerleyen bölümlerde diziye dönüp dönmeyeceği henüz netleşmiş değil.

Diziye Dönüşü Merakla Bekleniyor

Hayranları tarafından sıkça sorulan "Halis Ağa diziden ayrıldı mı?" sorusu şimdilik belirsizliğini korurken, Tekindor'un diziye dönüşü büyük bir merakla bekleniyor. Gelişmelerin ilerleyen bölümlerde netlik kazanması bekleniyor.

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