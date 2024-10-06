Bahar 19. bölüm 2. fragmanı: Evren ve Bahar aşkı bitti mi? Timur’un tuzağı...

(Kaynak: Show TV) Bahar'ın bu süreçte neler yaşayacağı ve Efsun'un dizideki dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak uyandırıyor.

(Kaynak: Show TV) Aziz Uras'tan Romantik Evlilik Teklifi: Bahar ve Timur'un İş Birliği Dizinin yeni bölümünde Bahar, Timur ile birlikte Seren ve Aziz Uras'ın romantik bir evlilik teklifi planını organize ediyor. Bu süreçte, Seren'in hayallerindeki evlenme teklifini gerçekleştirmek isteyen Aziz Uras'a yardım eden Bahar, adeta peri masallarını aratmayacak bir gece için kolları sıvıyor.

(Kaynak: Show TV) Ancak Bahar'ın sadece evlilik teklifi hazırlıklarıyla değil, aynı zamanda evin ipotek borcu konusundaki sıkıntılarla da baş etmesi gerekiyor. Timur, ipotek borcunu ödeyebilmek için çareler ararken, Bahar'a her konuda destek olmaya çalışıyor. Fakat yaşanan maddi sorunlar hem Bahar'ı hem de Timur'u zor durumda bırakacak gibi görünüyor.

(Kaynak: Show TV) Evren ve Bahar'ın İlişkisi: İlk Akşam Yemeği Planı Dizinin en çok konuşulan çiftlerinden Evren ve Bahar, sonunda birlikte akşam yemeğine çıkma kararı alıyor. Aziz Uras'ın evlenme teklifi yapacağı gecede Bahar da cesaretini toplayıp Evren ile ilk kez baş başa vakit geçirmeyi planlıyor. Bu akşam yemeği, izleyiciler tarafından uzun süredir beklenen bir gelişme olarak öne çıkıyor.