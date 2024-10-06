Güzel Aşklar Diyarı’nda yıldırım gibi veda; Mahsun Kırmızıgül kadroyu baştan yazacak!

(Kaynak: Kanal D)
Yeni Yönetmen: Koray Kerimoğlu
Güzel Aşklar Diyarı'nın yeni yönetmeni Koray Kerimoğlu oldu. Kerimoğlu, sektördeki deneyimi ve yenilikçi bakış açısıyla diziye farklı bir soluk getirmesi bekleniyor.
(Kaynak: Kanal D)
Dizi, aşkın peşinden koşan bir kadının ve sevdiği kadın uğruna kendi ailesinin entrikalarıyla mücadele eden genç bir adamın hikayesini anlatıyor.
(Kaynak: Kanal D)
Dizinin Oyuncu Kadrosu
Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu, Güzel Aşklar Diyarı'nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor.
(Kaynak: Kanal D)
Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.