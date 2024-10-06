PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Güzel Aşklar Diyarı'nda yıldırım gibi veda; Mahsun Kırmızıgül kadroyu baştan yazacak!

Güzel Aşklar Diyar dizisi bu hafta önemli bir değişik ile gündeme geldi. Mahsun Kırmızıgül’ün genel yönetmenliğinde ve yapım ortaklığında çekilen dizinin 4. bölümünü tamamlayan Deniz Koloş, projeye veda etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 17:06 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 17:06
Güzel Aşklar Diyarı’nda yıldırım gibi veda; Mahsun Kırmızıgül kadroyu baştan yazacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kanal D'nin pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan dizisi Güzel Aşklar Diyarı, bu sezonki yayın dönemine damgasını vurdu. Dizinin, Siyah Kalp ve Kara Ağaç Destanı ile birlikte Kapadokya'da çekilen üçüncü yapım olması dikkat çekiyor. Ancak dizide yaşanan önemli bir yönetmen değişikliği, izleyicileri ve sektörü şaşırttı.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

Deniz Koloş'a Veda

Dizinin 4. bölümünü çeken yönetmen Deniz Koloş, projeye veda etti. Koloş'un ayrılığı, dizinin hayranları arasında merak uyandırdı.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

Yönetmenlik koltuğuna ise yeni bir isim oturdu.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

Yeni Yönetmen: Koray Kerimoğlu

Güzel Aşklar Diyarı'nın yeni yönetmeni Koray Kerimoğlu oldu. Kerimoğlu, sektördeki deneyimi ve yenilikçi bakış açısıyla diziye farklı bir soluk getirmesi bekleniyor.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

Dizi, aşkın peşinden koşan bir kadının ve sevdiği kadın uğruna kendi ailesinin entrikalarıyla mücadele eden genç bir adamın hikayesini anlatıyor.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

Dizinin Oyuncu Kadrosu

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu, Güzel Aşklar Diyarı'nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Filistin’e destek İsrail’e lanet! Soykırımın yıl dönümünde Türkiye ayakta!
Kim bu şeytanın çocuğu @brock_lesnar666? Tiktok’ta cani katil Semih Çelik’e övgüler: Satanistlerden açık açık Devamı gelecek tehdidi
Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner’in son görüntüsü ortaya çıktı
Sözde oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya’yı Filistin hazımsızlığı tuttu! Tepki çeken sözler: Çöl fareleri için yürüyorsunuz
Arz-ı Mev’ud bekçisi PKK! Elebaşları İsrail’in sözcülüğüne soyundu: Savaş Türkiye’ye sıçrayabilir | Kandil’de Ankara - Şam korkusu
CANLI | İsrail Beyrut’un güneyindeki Dahiye’yi bombaladı! İran füzeleri itirafı
Galatasaray’da dev kriz! Yıldız futbolcu için yaz bekleniyor
Sarıyer Börekçisi’nde kıyma yerine bakın ne yiyorsunuz! Taklit ve tağşiş yapan firmalar ifşa oldu! Bakanlık tek tek açıkladı
Cani Semih Çelik’in son günü! Üstüm nasıl olmuş, iyi mi? diye sorup katliama gitti... Evden çıkan satanist semboller ve itiraf videosu
HAVA DURUMU | İstanbul’a 2 saatlik uyarı! Yağış geliyor! Yarın hava nasıl olacak? | 6 Ekim 2024 hava durumu
Discord’daki sapkınlık ifşa oldu! Kız çocuklarına cinsel istismar ve şantaj skandalı | Bakan duyurdu: Video kurgu çıktı
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru bu akşam açılıyor! Aylar sonra bir ilk: Nefesler tutuldu
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! AK Parti’den flaş ’maaş farkı’ açıklaması | Tarih verdi: Rapor hazırlanıyor
Halk TV’den skandal sözler! Soykırımın yıl dönümünde İsrail’i savundu Hamas’ı suçladı
10. yılında 6-7 Ekim ihanetinin şifreleri! Selahattin Demirtaş gün yüzü görmeyecek... Yasin Börü’ye kıyan ’süresiz direniş’ çağrısı
SON DAKİKA