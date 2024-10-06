Güzel Aşklar Diyarı’nda yıldırım gibi veda; Mahsun Kırmızıgül kadroyu baştan yazacak!

Kanal D'nin pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan dizisi Güzel Aşklar Diyarı, bu sezonki yayın dönemine damgasını vurdu. Dizinin, Siyah Kalp ve Kara Ağaç Destanı ile birlikte Kapadokya'da çekilen üçüncü yapım olması dikkat çekiyor. Ancak dizide yaşanan önemli bir yönetmen değişikliği, izleyicileri ve sektörü şaşırttı.