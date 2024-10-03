Bir Dizi İçin Daha Yolun Sonu Göründü! Sürpriz Final Kararı!

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Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte televizyon dünyasındaki yaprak dökümü devam ediyor. Final haberleri tek tek gelmeye başladı ve bu kez veda sırası Kanal D'nin iddialı yapımlarından biri olan Taş Kağıt Makas dizisine geldi. Dizi, ikinci sezonunu düşük reytinglerle açmasının ardından 19. bölümde ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

Fotoğraflar: Instagram 📺 Taş Kağıt Makas, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük ve Ozan Güven gibi ünlü isimleri bir araya getiren güçlü kadrosuyla dikkat çekmişti. Ancak beklentilerin altında kalan reytingler, dizinin ekran macerasını sonlandırmasına neden oldu.