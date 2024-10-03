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Bir Dizi İçin Daha Yolun Sonu Göründü! Sürpriz Final Kararı!

Televizyon dünyasında bir dizi için daha yolun sonu göründü. Reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan dizi beklenmedik bir kararla final yapma kararı aldı.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 08:19 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 08:19
Bir Dizi İçin Daha Yolun Sonu Göründü! Sürpriz Final Kararı!

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Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte televizyon dünyasındaki yaprak dökümü devam ediyor. Final haberleri tek tek gelmeye başladı ve bu kez veda sırası Kanal D'nin iddialı yapımlarından biri olan Taş Kağıt Makas dizisine geldi. Dizi, ikinci sezonunu düşük reytinglerle açmasının ardından 19. bölümde ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

📺 Taş Kağıt Makas, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük ve Ozan Güven gibi ünlü isimleri bir araya getiren güçlü kadrosuyla dikkat çekmişti. Ancak beklentilerin altında kalan reytingler, dizinin ekran macerasını sonlandırmasına neden oldu.

Reyting Sorunları

Dizinin final kararında, yalnızca düşük reytinglerin değil, aynı zamanda artan prodüksiyon maliyetlerinin de etkili olduğu belirtiliyor. Sektördeki maliyet artışları nedeniyle, düşük reytingli yapımların uzun süre devam etmesi oldukça zor hale geldi.

Bu durum, sadece Taş Kağıt Makas için değil, birçok dizi için benzer kararların alınmasına neden olabilir.

Kötü Kan İçin Kritik Dönem

NTC Medya'nın yapımını üstlendiği ve cuma akşamları ekrana gelen Kötü Kan dizisi de aynı tehlikeyle karşı karşıya. Eğer bu hafta yayınlanacak bölümü sonrasında reytinglerini yükseltemezse, dizinin de ekrana veda etmesi kesinleşecek.

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