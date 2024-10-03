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Yusuf Güney’ın sıra dışı yaşam tarzı şoke etti! Meğer evi yokmuş

Şarkıcı Yusuf Güney, son dönemde yaptığı açıklamalarla sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Astral seyahat ve gelecekle ilgili öngörüleriyle dikkat çeken Güney, şimdi de özel hayatıyla şaşırttı. Ünlü şarkıcı, sabit bir evi olmadığını ve günlerini otel ve çadırlarda geçirerek yaşadığını itiraf etti.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 08:11 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 08:11
Yusuf Güney’ın sıra dışı yaşam tarzı şoke etti! Meğer evi yokmuş

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Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, sosyal medyada yaptığı sıra dışı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce astral seyahat ile ilgili konuşmalarıyla gündeme gelen Güney, bu kez yaşam tarzıyla şaşırttı. Meğerse Güney'in bir evi bile yokmuş. Ünlü şarkıcı, bu gerçeği geçtiğimiz gün bir gazeteye verdiği röportajda itiraf etti. Peki, Yusuf Güney nerede yaşıyor?

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

⏳ "Beş Gün Bir Yerde, İki Gün Başka Bir Yerde Kalıyorum"

Güney'in açıklamasına göre, sabit bir evi bulunmuyor ve bu yüzden günlerini farklı yerlerde geçiriyor. "Beş gün bir yerde, iki gün başka bir yerde kalıyorum. Otel ve çadırda konaklıyorum. Çadır güzel oluyor" diyen Güney, oldukça farklı bir yaşam tarzı benimsediğini belirtti.

🚀 "2025 Yılında Uzaylılarla Tanışacağız"

Sosyal medyada sık sık geleceğe yönelik öngörülerde bulunan şarkıcı, yine dikkat çekici açıklamalar yapmaktan geri durmadı. 2025 yılında uzaylılarla tanışacağımızı iddia eden Güney, "Bana geleceği Allah bilir, sen kimsin diyorlar sürekli. Bilmek değil, öngörü bu. Bazen olacak olayları hissedebilirsiniz. Uzaylı arkadaşlarla tanışacağız, buna alıştırdılar biz görünce şaşırmayacağız" diyerek gündeme oturdu.

🧘‍♂️ "30-40 Gün İnzivaya Çekileceğim"

Güney'in ilginç açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Önümüzdeki günlerde Karadağ'a giderek inzivaya çekileceğini söyleyen sanatçı, burada 30-40 gün geçireceğini belirtti. Ardından ise astral seyahate çıkmayı planladığını ekleyen Güney, takipçilerini yine şaşırtmayı başardı.

🌌 Astral Seyahatin Gündem Olan İsmi

Yusuf Güney'in sosyal medyada yaptığı bu sıra dışı açıklamalar, astral seyahat ve uzaylılarla ilgili öngörüleri takipçileri arasında büyük merak uyandırıyor. Güney, "Yaşadıklarımın yüzde 10'unu anlatıyorum. Hepsini anlatsam demek neler olacak!" diyerek gelecek günlerde daha ilginç açıklamalar yapabileceğinin sinyallerini veriyor.

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