Yusuf Güney’ın sıra dışı yaşam tarzı şoke etti! Meğer evi yokmuş

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Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, sosyal medyada yaptığı sıra dışı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce astral seyahat ile ilgili konuşmalarıyla gündeme gelen Güney, bu kez yaşam tarzıyla şaşırttı. Meğerse Güney'in bir evi bile yokmuş. Ünlü şarkıcı, bu gerçeği geçtiğimiz gün bir gazeteye verdiği röportajda itiraf etti. Peki, Yusuf Güney nerede yaşıyor?

Fotoğraflar: Instagram ⏳ "Beş Gün Bir Yerde, İki Gün Başka Bir Yerde Kalıyorum" Güney'in açıklamasına göre, sabit bir evi bulunmuyor ve bu yüzden günlerini farklı yerlerde geçiriyor. "Beş gün bir yerde, iki gün başka bir yerde kalıyorum. Otel ve çadırda konaklıyorum. Çadır güzel oluyor" diyen Güney, oldukça farklı bir yaşam tarzı benimsediğini belirtti.